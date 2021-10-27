ГОРНЯК22 27.10.2021
Алтайский край

Бийск: Что обещают звезды знакам Зодиака на среду 27 октября

Горняк22
2 часа Ago

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.Всем знакам зодиака звезды советуют не опасаться перемен и не бежать от них.

27 октября набранный темп жизни и разносторонность происходящих событий не позволят вам замедлиться и застыть на одной точке. Звёзды знают, что говорят!

  • Овны, вы можете ощутить неуверенность в своих действиях и растерянность.
  • Тельцы, ваш новый день может начаться с недоразумений. Инициативы могут быть не одобрены.
  • Близнецы, в рабочих вопросах и личной жизни вы можете столкнуться с нестабильностью.
  • Раки, безоговорочная вера окружающим может оказать вам плохую услугу.
  • Львы, велика вероятность, что грядущий день принесёт стресс и недомогание из-за перегрузок нервной системы.
  • Девы, велика вероятность завязать деловые отношения, благоприятный момент для личных знакомств.
  • Весы, панические нотки могут поселиться в вашем настроении. Самочувствие может дать трещину.
  • Скорпионы, велика вероятность совершить ошибку или потерять ощутимую сумму.
  • Стрельцы, наступает самый подходящий момент для того, чтобы приступить к выполнению желанных дел.
  • Козероги, есть риск упустить безвозвратно то, к чему так прикипели. Следите за своими мыслями.
  • Водолеи, 27 октября не всё задуманное сможет подчиниться вам без особых усилий.
  • Рыбы, вы стоите на пороге таких открытий, которые могут принести радостные изменения в вашу судьбу.

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18:45, 25.10.2021 737

 

Бийский рабочий

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