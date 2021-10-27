Бийск: Что обещают звезды знакам Зодиака на среду 27 октября

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.Всем знакам зодиака звезды советуют не опасаться перемен и не бежать от них.

27 октября набранный темп жизни и разносторонность происходящих событий не позволят вам замедлиться и застыть на одной точке. Звёзды знают, что говорят!

Овны, вы можете ощутить неуверенность в своих действиях и растерянность.

Тельцы, ваш новый день может начаться с недоразумений. Инициативы могут быть не одобрены.

Близнецы, в рабочих вопросах и личной жизни вы можете столкнуться с нестабильностью.

Раки, безоговорочная вера окружающим может оказать вам плохую услугу.

Львы, велика вероятность, что грядущий день принесёт стресс и недомогание из-за перегрузок нервной системы.

Девы, велика вероятность завязать деловые отношения, благоприятный момент для личных знакомств.

Весы, панические нотки могут поселиться в вашем настроении. Самочувствие может дать трещину.

Скорпионы, велика вероятность совершить ошибку или потерять ощутимую сумму.

Стрельцы, наступает самый подходящий момент для того, чтобы приступить к выполнению желанных дел.

Козероги, есть риск упустить безвозвратно то, к чему так прикипели. Следите за своими мыслями.

Водолеи, 27 октября не всё задуманное сможет подчиниться вам без особых усилий.

Рыбы, вы стоите на пороге таких открытий, которые могут принести радостные изменения в вашу судьбу.

Убывающая луна в октябре: что можно и нельзя делать до 4 ноября

18:45, 25.10.2021 737

Бийский рабочий