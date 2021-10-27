Бийск: Что обещают звезды знакам Зодиака на среду 27 октября
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.Всем знакам зодиака звезды советуют не опасаться перемен и не бежать от них.
27 октября набранный темп жизни и разносторонность происходящих событий не позволят вам замедлиться и застыть на одной точке. Звёзды знают, что говорят!
- Овны, вы можете ощутить неуверенность в своих действиях и растерянность.
- Тельцы, ваш новый день может начаться с недоразумений. Инициативы могут быть не одобрены.
- Близнецы, в рабочих вопросах и личной жизни вы можете столкнуться с нестабильностью.
- Раки, безоговорочная вера окружающим может оказать вам плохую услугу.
- Львы, велика вероятность, что грядущий день принесёт стресс и недомогание из-за перегрузок нервной системы.
- Девы, велика вероятность завязать деловые отношения, благоприятный момент для личных знакомств.
- Весы, панические нотки могут поселиться в вашем настроении. Самочувствие может дать трещину.
- Скорпионы, велика вероятность совершить ошибку или потерять ощутимую сумму.
- Стрельцы, наступает самый подходящий момент для того, чтобы приступить к выполнению желанных дел.
- Козероги, есть риск упустить безвозвратно то, к чему так прикипели. Следите за своими мыслями.
- Водолеи, 27 октября не всё задуманное сможет подчиниться вам без особых усилий.
- Рыбы, вы стоите на пороге таких открытий, которые могут принести радостные изменения в вашу судьбу.
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18:45, 25.10.2021 737