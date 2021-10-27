Бийск: Что за фильм «Разжимая кулаки», который выдвинут на «Оскар» от России

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За премию «Оскар» от нашей страны поборется драма режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

Действие фильма происходит в небольшом североосетинском шахтерском городке Мизур. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Он со всей строгостью воспитывает своих сыновей и дочь, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город — Ростов — на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Она и становится главной героиней фильма.

Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.

Драма снята полностью на осетинском языке, а большинство ролей в ней исполняют непрофессиональные актеры. В картине снялись Милана Агузарова, Алик Караев, Милана Пагиева, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов и Арсен Хетагуров.

Фильм вышел в отечественный прокат 25 сентября. Он стал лауреатом программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Также картина закрывала «Кинотавр» этого года.

Список номинантов на 94-ю церемонию «Оскар» огласят 8 февраля 2022 года.

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18:52, 18.10.2021 1355

Бийский рабочий