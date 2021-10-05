Бийск: Что-нибудь поскромнее: в Бийске продают лимузин

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Автомобиль для свадеб выставили на продажу в Бийске

Необычный автомобиль продают в Бийске.

На сайте объявлений выставили на продажу лимузин «Крайслер 300С». Год выпуска машины не указан.

Зато указано, что автомобиль можно использовать для свадеб, юбилеев, торжеств, выписок из роддома, девичников и прочего.

За лимузин просят 850 тыс. руб. Возможен торг. кроме того продавец готов обменять лимузин на авто подешевле.

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10:11, 04.10.2021 950

Бийский рабочий