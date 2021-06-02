Бийск: Что делать, если заклинило пластиковое окно

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Наиболее уязвимая часть окна — фурнитура, в частности ручка.

Причин поломок пластиковых окон бывает много. Они могут быть связаны с неисправностью фурнитуры или деформацией оконного переплета. Чаще всего причиной поломок становится неправильная эксплуатация оконных конструкцию. Иногда исправить проблему можно самостоятельно, а в некоторых случаях придется обращаться к специалистам.

Если у вас возникли проблемы с закрытием окна, в первую очередь, попробуйте пошевелить ручкой. Если она свободно вращается, но окно все равно не хочет закрываться — значит она сломана. Скорее всего проблема связана с корпусом, который мог треснуть и перестать фиксировать металлический штифт. В таком случае придется менять ручку.

Если ручка не поворачивается до конца — попробуйте полностью распахнуть створку и опустить ручку вниз. При этом блокиратор неправильного открывания зажмите, чтобы он не срабатывал. Эти действия могут помочь устранить неисправность. Если же поломка осталась — проблема может быть связана уже с фурнитурой на створке окна.

Фурнитура может быть не смазана или забита грязью. Поэтому, проверьте ее на наличие загрязнений, прежде чем приступать к ремонту.

Если ручку заклинило в закрытом положении, придется вызывать мастера. Не пытайтесь применить силу и открыть створку, это может лишь ухудшить ситуацию. Специалист извлечет стеклопакет и снимет створку.

Бийский рабочий