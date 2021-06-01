Бийск: Что можно и нельзя делать в первый день лета
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Если холодно в этот день, то последующие 40 дней будут холодными.
Во вторник 1 июня 2021 года Русская православная церковь вспоминает святого князя московского Димитрия Донского (1350-1389). Димитрий был сыном Ивана II и внуком Ивана I Калиты.
В народном календаре день известен как Иван Долгий. В этот день наши предки сажали огурцы.
Наблюдали в этот день за погодой. Считалось, если первые два дня июня идет дождь – весь месяц будет сухой. Если холодно в этот день, то последующие 40 дней будут холодными.
В этот день нельзя рвать или наступать на растения. Это может привести к болезням и неудачам.
Считалось так же, что нельзя ходить в несвежей одежде, так как нечистая сила к ней прилипнет и начнет вредить.
Кроме этого, если 1 июня идет дождь — не стоит прятаться от него. Он считается первым подарком лета и его стоит встретить с благодарностью.