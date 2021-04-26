Бийск: Что обозначает каждый день Страстной недели и как готовиться к Пасхе

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У православных россиян с этого понедельника начинается Страстная неделя – самое важное время Великого поста, его кульминация.

Ознакомьтесь с ее особенностями, традициями и правилами, чтобы правильно встретить Пасху в 2021 году.

Страстная седмица — последняя и самая строгая неделя поста, когда вспоминаются страдания и смерть Иисуса Христа. Великий пост завершается с наступлением Пасхи — главного православного праздника, установленного в память о воскрешении Иисуса Христа. В этом году Пасха у православных приходится на 2 мая.

Каков смысл Страстной недели

События Страстной недели являются самыми трагичными и тяжелыми в жизни Христа. Именно к этим событиям мы готовимся весь пост. Мы готовимся пережить их вместе с Господом.

Смысл Страстной недели в том, чтобы напомнить о важности жертвы Христа и прочувствовать то, что происходило в то время. Речь о предательстве Иуды, о распятии и всей боли, которую пришлось вынести Мессии.

Что можно и нельзя делать на Страстной неделе?

В это время соблюдается самый строгий пост: можно есть только растительную пищу без масла. Причем в пятницу и субботу церковь требует от верующих полного отказа от пищи.

На Страстной неделе не празднуются дни памяти святых, не совершаются поминовения усопших, венчания и крещения.

Особенное значение имеют последние три дня перед Пасхой. В Страстной четверг церковь вспоминает Тайную вечерю. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг. Это время, когда можно начинать печь пасхальные куличи и красить яйца.

В Страстную пятницу верующие вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса. Литургии не проводятся, вечером совершается служба с выносом полотнища с изображением Христа — плащаницы. Это единственный день в году, когда в церквях не звонят в колокола.

В Страстную субботу, в преддверии Воскресения Христова, в церковных службах впервые за семь недель Великого поста появляются светлые, праздничные мотивы. После вечерней службы и литургии в храмах освящаются яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые, пасхальные.

Что нужно делать в Страстную неделю

Все начинается с Великого понедельника. В 2021 году он выпадает на 26 апреля. В этот день принято заниматься мелким ремонтом и делать генеральную уборку. Также в этот день стоит посвятить некоторое время чтению Евангелия.

Великий вторник. В этот день вспоминаются притчи о кесаре, о воскрешении мертвых, о Страшном суде, о втором пришествии и о десяти девах. Продолжаются работы по дому, но они должны быть уже не такими глобальными, как в понедельник.

Великая среда. В этот день Иуда решил предать Христа. Также в среду вспоминается помазание Христа. 28 апреля лучше не заниматься делами. Нужно сходить на исповедь и причастие в храм.

Великий четверг именуется также Чистым. В этот день церковнослужители также советуют причаститься, если вы не сделали этого ранее. В четверг была Тайная вечеря, на которой Христос совершил омовение ног своих учеников. В этот день желательно с самого утра принять ванну. Также по традиции люди моют полы, окна, зеркала.

Великая (Страстная) пятница — день грусти и скорби. Христа в этот день схватили и распяли. Старайтесь совершать в Страстную пятницу только добрые поступки и как можно больше молиться. В этот день красят яйца и готовят куличи.

Великая суббота, 1 мая — последний день Великого поста в 2021 году. В этот день красят яйца и пекут куличи те, кто не успел этого сделать в пятницу. В субботу посещают храм и освящают куличи и яйца. Убираться и заниматься домашними делами строго-настрого запрещается. В этот день нужно молиться и готовиться к величайшему празднику года — Пасхе.

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19:20, 16.04.2020 2800

Бийский рабочий