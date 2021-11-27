ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: Что надеть на Новый год: в чем встречать Год Тигра 2022

Горняк22
12 часов Ago

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Голубой Водяной Тигр оценит синий цвет и его оттенки

Ежегодно к декабрю девушки, да впрочем и мужчины, задумываются о том, в чем они будут встречать Новый год. Учитывая то, что по китайскому гороскопу каждый год находится под покровительством какого-либо животного, считается, что и выбирать наряд для новогодней ночи стоит отталкиваясь от этого.

2022 год будет годом Голубого Водяного Тигра. Разберемся, что понравится этому величественному и сильному зверю в одежде.

Что надеть на Новый 2022 год?

Конечно, Голубой Водяной Тигр оценит синий цвет и его оттенки, как в наряде, так и в новогодних украшениях. Однако, не обязательно останавливаться исключительно на водных цветах.

Также астрологи отмечают, что удачными для вечернего образа будут желтые, оранжевые и коричневые оттенки, напоминающие цвета самого животного. А вот выбирать животный принт в одежде не стоит, но об этом позже.

Еще один вариант — выбрать образ в природных тонах. Например, отдать предпочтение спокойному зеленому или оливковому цвету. Также подойдут серебристые наряды.

Новый год1 Новый год Фото: pexels.com

Что касается фасонов, то лучше обойтись без экспериментов. Тигр — элегантное и утонченное животное, поэтому ему можно угодить проверенной классикой. Отдайте предпочтение легким, струящимся тканям — шелку, атласу, шифону и бархату.

Что нельзя надевать на Новый год 2022?

Как мы уже говорили, в этот раз лучше отказаться от нарядов с животными принтами. Считается, что «тигриное» платье сделает вас конкурентом для покровителя года, а раскрас других животных, типа зебры или змеи, на вашей одежде, станет поводом для «атаки».

В связи с этим, в Новый год также лучше отказаться от одежды из кожи и меха.

Новый год2 Новый год Фото: pexels.com

Кроме того, существует легенда, в которой бык побеждает тигра. Астрологи увидели в этом повод для отказа от нарядов, в которых вы встречали прошлый год Белого Металлического Быка. Для символа 2022 года старый наряд может стать напоминанием о прошлом поражении.

Также не рекомендуется выбирать черные и неоновые цвета для праздничного наряда.

Что надеть мужчине на Новый год 2022?

Относительно цветов для мужчин действуют те же самые рекомендации. Лучше всего выбрать элегантный костюм в спокойных тонах. Хорошим решением будет отдать предпочтение бархату или вельвету, например выбрав пиджак из этих материалов.

Новый год3 Новый год Фото: pexels.com

Рекомендуется не забывать об аксессуарах, обязательно наденьте галстук или бабочку и не забудьте о запонках. Не лишним также будет добавить часы или браслет, а также ремень.

Что надеть на Новый год: в чем встречать Год Тигра 20224

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18:50, 14.11.2021 1294

 

Бийский рабочий

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