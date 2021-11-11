Бийск: Что мы пьем: житель Бийска три года пытается добиться улучшения качества воды

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Специалисты Роспотребнадзора установили, что количество железа в питьевой воде превышает предельно допустимые значения в два раза

Кандидат биологических наук против бийского «Водоканала» — житель наукограда три года не может добиться улучшения качества воды. Специалисты Роспотребнадзора установили, что количество железа в питьевой воде превышает предельно допустимые значения в два раза. Установить — установили, но дальше никаких действий не предпринимается.

— Примерно в августе-сентябре 2018 года вода резко изменилась. На картридже механической очистки просто слизь сантиметровая, — говорит Алексей Торопов, житель дома №12 по улице Декабристов.

На систему фильтрации воды в квартире бийчанин уже потратил порядка 12 тысяч рублей. При этом он старается менять фильтры хотя бы один раз в две недели — удовольствие,прямо скажем, не дешевое. Поэтому Алексей Торопов решил исследовать качество воды в лаборатории.

— Приехали два специалиста бийского Роспотребнадзора, отобрали пробы. Примерно через 3-4 недели получаем ответ — выявлено нарушение около двух ПДК превышение по железу. «Водоканалу» предписано исправить, — рассказывает бийчанин.

Стопка ответов из инстанций копится, а качество воды не меняется. При этом водоканал отчитался о ликвидации нарушения. Однако, как сообщила Алексею сотрудница Роспотребнадзора, данные «Водоканала» не перепроверяют, верят документам.

При этом новые пробы, после очередных жалоб жителей, вновь фиксируют превышение количества железа и бумажная переписка начинается заново.

— Три года переписки, анализы за наши с вами деньги, за деньги налогоплательщиков, выезды специалистов. На прошлой неделе мне специалист Роспотребнадзора сказал, что они даже совещание проводили. Нам, жителям этого дома, какая разница, что они совещания в администрации города проводят? Вы с водой что-нибудь сделайте, — говорит Алексей Торопов.

Практикующие медики отмечают, что у 70% бийчан фиксируют нехватку железа в организме, а в питьевой воде элемент находится в форме, которая не должна причинять вред человеку. Однако жители дома №12 по улице Декабристов не хотят на собственном опыте опровергать гипотезу врачей.

— Эти ПДК — это не просто какие-то цифры для красоты. У разных людей в зависимости от генетики либо кожа страдает, либо пищеварительная система, либо сердечно-сосудистая. То есть самые разные могут быть проблемы. Да, когда вы один раз попили такой чаек с вами ничего не случится, но если вы три года изо дня в день, это серьезный вред здоровью. А многие пенсионеры не имеют средства на хорошие фильтры, на покупную бутилированную воду, постоянно этой водой пользуются, — считает бийчанин.

Представители Роспотребнадзора и «Водоканала» отказываются комментировать ситуацию с водой в Бийске. Обе организации синхронно просят обращаться с официальным запросом. Журналисты «Бийского телевидения» запрос отправили, однако почему здоровье жителей не интересует специально созданные для этого службы, вопрос открытый.

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11:25, 08.11.2021 1670

Бийский рабочий