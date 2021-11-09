Бийск: Что изменится в правилах приема в вузы для абитуриентов 2022 года

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1 ноября на официальных сайтах университетов России должны разместить подробные правила приема в вузы на 2021-2022 учебный год

В начале учебного года Министерство образования и науки РФ утвердило порядок приема на обучение по программам высшего образования. Министерство юстиции РФ зарегистрировало их. Теперь вузы обязаны ориентироваться на них при подготовке своих правил. Согласно новым правилам, высшие учебные заведения могут устанавливать вступительные испытания по разным предметам, которые будут выбирать сами поступающие.

Новые правила составлены с учетом приказа Министерства науки и высшего образования РФ № 1074 от 21 августа, который закрепил отсутствие второй волны в приемной кампании 2022 года.

А что еще изменится при поступлении в высшие учебные заведения для абитуриентов:

Второй волны приема в 2022 году снова не будет;

Согласие на зачисление и оригинал аттестата нужно будет принести в приемную комиссию до зачисления, а не после (либо самостоятельно, либо через доверенное лицо, либо выслать по почте);

В конкурсные списки возвращается отметка о наличии оригинала документа об образовании;

Конкурсные списки по-прежнему должны обновляться на сайте вуза не менее 5 раз в сутки, но теперь они должны перезагружаться только при наличии изменений;

Срок публикации приказов о зачислении перенесен с 5 на 9 августа;

В приказах о зачислении, которые в 2022 году опять будут без ФИО зачисленных, будет отражена сумма набранных каждым абитуриентом баллов;

Победители и призеры сразу нескольких льготных олимпиад могут теперь использовать свое преимущество только один раз — участвовать в конкурсе на бюджетные места они смогут, выбрав один диплом из всех имеющихся;

Введен запрет на отзыв оригинала аттестата после зачисления в вуз;

Дополнительные баллы за индивидуальные достижения теперь могут начисляться не только тем, кто имеет золотой значок ГТО, но и обладателям серебра и бронзы;

Сдавшие ГВЭ выпускники теперь не могут поступать, сдав внутренние испытания в вузе. В 2022 году прием возможен только на основании баллов ЕГЭ. Исключение составляют выпускники с ОВЗ.

Все вузы будут учитывать результаты ЕГЭ, полученные в 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах;

Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих. Например, по физике или информатике. Абитуриент сам выберет, результаты ЕГЭ по какому предмету ему удобнее предоставить;

Появилась возможность проводить единый конкурс в пределах укрупненной группы. Если раньше, к примеру, на направления «Биология» и «Почвоведение» укрупненной группы специальностей «Биологические науки» были разные конкурсы, то теперь, по желанию вуза, может быть один;

Процедура онлайн-приема документов становится обязательной для всех вузов наряду с очной подачей;

Изменится количество направлений, на которые можно подавать документы: вместо правила «пять вузов по три направления в каждом» можно заучивать новое – «минимум на два, а максимум — на десять направлений подготовки в рамках одного вуза». Количество направлений университеты будут устанавливать самостоятельно;

Можно будет внести изменения в заявление о приеме или, если вдруг передумал, подать второе. Ранее такое было возможно, только если отзывать первое.

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15:16, 03.04.2021 1339

Бийский рабочий