Бийск: Число онкобольных в Бийске ежегодно прирастает на две тысячи человек • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Как в Бийске выявляют онкологию, и почему так важно сделать это на ранней стадии.

Что провоцирует рак, сколько людей с онкологией живут в Бийске, а также где и как проверить себя, даже если у вас нет направления, – об этом говорим с Натальей Быковой, главным врачом онкологического диспансера г. Бийска.

Наталья Алексеевна, как чаще всего у нас выявляют онкологию? Когда пациент идет уже с жалобами или как-то можно распознать болезнь на ранней стадии, в ходе плановых медосмотров, например? И насколько успех лечения зависит от срока выявления?

– В целом статистика такова: около 60 процентов заболеваний мы выявляем именно на ранней стадии. И более того, если должным образом относиться к своему здоровью, можно выявить онкологическое заболевание еще до его развития. Это так называемый рак «ин ситу», рак до развития опухоли. За год мы выявили 31 такой случай, и эти люди будут полностью излечены.

Онкологические заболевания, как и любые другие, есть в этом мире, и о них нужно знать. Не нужно подаваться страху, думая: «А вдруг что-нибудь найдут?» Ведь есть те, кого такие мысли останавливают от посещения онколога. Это в корне неверно. Чем раньше выявлено заболевание, тем оно лучше поддается лечению. У нас большой пласт больных, которые успешно прошли лечение и уже забыли, что когда-то у них был рак.

Поэтому очень печально, когда заболевание выявляется уже на поздней стадии – таких больных около 20 процентов. И особенно грустно, что зачастую это так называемые наружные локализации, то есть новообразования, которые легко обнаруживаются, порой даже просто визуально. Это прежде всего рак кожи, шейки матки, молочной железы, заболевания лимфатической системы, щитовидной железы.

Есть, конечно, заболевания, которые требуют более сложной диагностики, например рак кишечника, желудка, поджелудочной железы, легкого. Но если человек внимательно относится к своему здоровью, не пропускает медосмотры, то и они выявляются на ранней стадии.

Когда с началом пандемии на плановую медпомощь ввели ограничения, насколько это повлияло на раннее выявление болезни?

– Не могу сказать, что эти ограничения как-то радикально сказались. Небольшое снижение от среднего количества выявления новых случаев отмечалось, потому что сократилось оказание плановой помощи в медучреждениях, была приостановлена работа кабинетов профилактики. Но нужно понимать, что перед специалистами общелечебной сети стояли другие задачи – более первоочередные. Поэтому мы в онкологическом диспансере часть работы, которую обычно проводят в поликлиниках, взяли на себя. Онкологи хоть и оказывают плановую медпомощь, но из-за специфики нашего направления мы свою работу не останавливали ни на один день. В том же режиме, что и всегда, мы вели и диагностику, и лечение. Поэтому не видим резкого падения выявления заболеваемости.

Есть оценка, сколько бийчан живут с онкологическими заболеваниями? И обо всех ли знают в диспансере?

– Медицинское законодательство таково: онкологический больной наблюдается пожизненно. Поэтому даже те, кто победил рак, приходят на осмотры. Поэтому мы знаем обо всех.

Сегодня у нас в диспансере на учете 12 тысяч человек. Мы обслуживаем не только Бийск, но весь Бийский медицинский округ, а это районы. В среднем сегодня больных из Бийска и из сельской местности у нас поровну. И число больных онкологическими заболеваниями ежегодно прирастает. Так, в среднем за год мы выявляем около двух тысяч первичных больных.

Думаю, многих это число напугает. Это о чем говорит – что бийчане стали больше болеть или просто стали чаще выявлять онкологию?

– Второе. Действительно, у нас появляется больше возможностей раньше выявить заболевание. Онкологические клетки есть в каждом из нас. Но до определенного момента они «спят», и, для того чтобы они начали «работать», нужен определенный спусковой механизм. И активная «работа» этих клеток, к сожалению, неуправляема. Так возникает онкологический очаг, опухоль.

Но раньше у онкологов не было необходимого арсенала диагностических средств, с помощью которых можно было бы его выявить, особенно на ранней стадии, и понять, что дальше с этим делать. Сейчас средства для таких исследований, даже на молекулярном уровне, есть, и, соответственно, мы выявляем новые случаи.

Бытует мнение, что причины рака – в техническом прогрессе, в излучениях, сотовой связи, в добавках и консервантах, которые есть в продуктах. Обоснованы такие опасения?

– Мы точно знаем, что туберкулез провоцирует палочка Коха. Сказать так же однозначно об онкологии мы не можем. Это полиэтиологичное заболевание, то есть на развитие опухоли влияет множество причин. Это и солнце, и излучение, и условия работы, например вредное производство или пыль. Те же автомобильные газы тоже влияют на наше здоровье.

Есть и особенности, обусловленные географически. Мы живем в солнечном регионе, где к тому же много сельского населения, работающего в поле – поэтому у нас часто выявляют рак кожи. В Сибири любят то, что посытнее – мясо, жиры, а не овощи, как надо бы. Отсюда и рак кишечника.

Вредные привычки тоже сказываются. Треть наших проблем возникает из-за курения. Если человек курит десять лет и более – это потенциальный пациент онкологического диспансера. 95 процентов больных с раком легкого – это курильщики. Алкоголь тоже провоцирует развитие онкологических заболевания. Хотя в США, например, удалось снизить заболеваемость раком желудка, приучив американцев пить крепкие алкогольные напитки в разведенном виде.

Мы ленимся. Нам проще лечь на диван, чем прогуляться на улице, а это – гиподинамия, то есть недостаток движения. И это тоже сказывается на организме.

К тому же нельзя забывать, что есть целая серия заболеваний, которые являются наследственными. Организм просто «запрограммирован» на них. При этом они могут как развиться, так и не развиться. Но этот риск нужно учитывать. С онкологией – так.

Я не сторонница того, чтобы жить, не расставаясь с телефоном. Но говорить о том, что мобильная связь вызвала резкий скачок раковых заболеваний, неправильно. Или что виной всему микроволновка или телевизор. Нет исследований, которые бы это подтвердили.

Поэтому однозначно говорить, что конкретно что-то одно повлияло на развитие онкологии, а другое нет, невозможно.

Если у человека особых жалоб нет, да и из поликлиники к онкологу не направляли, но на душе не спокойно, хочется провериться. Есть такая возможность?

– Есть. Достаточно позвонить в регистратуру и сказать, что хотите записаться в кабинет профилактики. Там проводят анкетирование, выявляют те маркерные точки, которые нас интересуют, обследуют пациента, и если что-то онкологов смущает – мы включаем его в группу высокого онкологического риска и наблюдаем. Если ничего не смущает, то поздравляем пациента, что он здоров. Хотя, бывают и комичные случаи, когда обследование закончилось хорошим результатом, а человек расстроился, что у него нет рака.

Телефон регистратуры онкологического диспансера:

8 (3854) 33-74-83

Что это за группа высокого риска?

– Это люди, которые здоровы, но у них есть риск развития раковых заболеваний. Это прежде всего люди из семей, где есть онкологические больные, и мы не может исключать фактор наследственности; люди, которые попали под облучение; курильщики с дополнительными факторами риска; люди, работающие на вредном производстве.

Все они наблюдаются в кабинете профилактики, который на базе нашего онкологического диспансера мы создали более десяти лет назад.

Сегодня наше медицинское сообщество призывает, чтобы и при поликлиниках появились такие группы. Ежегодно в этой группе высокого онкологического риска вы выявляем случаи заболевания – около десяти. И это выявление именно на ранней стадии, когда болезнь хорошо поддается лечению.

Насколько важную роль играет современное оборудование и как обстоят дела с ним в Бийске?

– В первую очередь все зависит от специалиста, от его грамотности и внимательности. А оборудование признано помогать, и эта помощь важна на всех этапах – диагностики, наблюдения, лечения.

К счастью, наш онкологический диспансер участвовал сразу в двух программах – модернизации здравоохранения и развития онкологической помощи, по которым мы получили большой объем нового оборудования как для диагностики, так и для лечения. Сегодня у нас есть ультразвуковые сканеры, видеоэндоскопическое и рентгенодиагностическое оборудование, оборудование для лучевой терапии, компьютерный томограф, комплекс оборудования для операционных, видеоэндоскопические стойки для операционных.

Сегодня мы начинаем заниматься малоинвазивной хирургией в онкологии, то есть позволяющей минимизировать область вмешательства. Это большое достижение. К тому же сегодня мы работаем с арсеналом лекарств, о которых лет шесть назад и мечтать не могли. Через фонд ОМС мы получаем хорошие средства за пролеченных больных, и это позволяет закупать современные дорогостоящие высокотехнологичные лекарственные средства.

Бийский рабочий