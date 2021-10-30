Бийск: Число заболевших COVID-19 за сутки в Алтайском крае превысило 450 человек
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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 454 случая коронавируса, выздоровело 153 пациента, умерло 26 человек, от COVID-19-25.
За минувшие сутки в крае зарегистрирован 454 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 130,
- Бийск — 44,
- Рубцовск — 35,
- Славгород — 27,
- Алейск — 22,
- Заринск — 22,
- Яровое – 13,
- Камень-на-Оби — 9,
- Егорьевский, Курьинский, Усть-Калманский районы — по 9 заболевших,
- Благовещенский, Рубцовский районы — по 8,
- Алейский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Поспелихинский районы — по 7,
- Волчихинский, Чарышский районы — по 6,
- Каменский, Табунский районы — по 5,
- Заринский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Хабарский, Шипуновский районы — по 4,
- Тогульский район — 3,
- Бурлинский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Романовский, Суетский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2,
- Залесовский, Калманский, Краснощековский, Панкрушихинский, Родинский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 87627 человек, в т. ч. 6637 ребенок. Выздоровели 61 854 человека (+ 153). Умерли 6 211 человек (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 860 человек (+ 25), иные причины смерти – 1 351 человек (+ 1).
По состоянию на 29 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3920 человек. Кроме этого, 415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 847, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294.
Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек -291.
41 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.396 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Дошли до 40 тысяч в день. Коротко о ситуации с COVID на 29 октября
07:10, 29.10.2021 744