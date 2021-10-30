Бийск: Число заболевших COVID-19 за сутки в Алтайском крае превысило 450 человек

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 454 случая коронавируса, выздоровело 153 пациента, умерло 26 человек, от COVID-19-25.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 454 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 130,

Бийск — 44,

Рубцовск — 35,

Славгород — 27,

Алейск — 22,

Заринск — 22,

Яровое – 13,

Камень-на-Оби — 9,

Егорьевский, Курьинский, Усть-Калманский районы — по 9 заболевших,

Благовещенский, Рубцовский районы — по 8,

Алейский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Поспелихинский районы — по 7,

Волчихинский, Чарышский районы — по 6,

Каменский, Табунский районы — по 5,

Заринский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Хабарский, Шипуновский районы — по 4,

Тогульский район — 3,

Бурлинский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Романовский, Суетский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2,

Залесовский, Калманский, Краснощековский, Панкрушихинский, Родинский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 87627 человек, в т. ч. 6637 ребенок. Выздоровели 61 854 человека (+ 153). Умерли 6 211 человек (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 860 человек (+ 25), иные причины смерти – 1 351 человек (+ 1).

По состоянию на 29 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3920 человек. Кроме этого, 415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 847, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294.

Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек -291.

41 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.396 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Дошли до 40 тысяч в день. Коротко о ситуации с COVID на 29 октября

07:10, 29.10.2021 744

Бийский рабочий