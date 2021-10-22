Бийск: Читать физру и о природе – на английском: необычные уроки в школах Бийска

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Большинство занятий по не классическим предметам проводятся в рамках внеурочной деятельности

Занятость современного школьника вполне может сравниться с днем работающего человека: школа, внеурочная деятельность, секции. А еще дополнительные занятия по предметам, которые нелегко даются. Популярностью пользуются курсы английского языка, репетиторы начальной школы, основные предметы.

Останьтесь после уроков. Зачем в Бийске школьников «мучают» внеурочкой

07:42, 08.10.2021 4499

Родители, со своей стороны, как могут помогают ребенку. Большинству бийчан после окончания рабочего дня надо спешить домой «делать уроки». Иногда без помощи взрослого справиться невозможно технически: детям дают задания, где надо воспользоваться интернетом, или помочь им с усвоением новой темы. Доходит до курьезов: на сайтах объявлений родители экономят время друг друга и ребенка, продавая поделки на популярные в школах темы.

Поделки за детей часто создают их родители Фото: Анна Сабанова

А некоторые делятся ими бесплатно, передавая от сына к его младшему другу, и далее до того момента, пока учитель не заподозрит, что где-то это видел.

Необычный формат приобретают иногда и уроки физкультуры. Их могут заменить на чтение учебника. В мануале подробно описано, как, например, играть в баскетбол, правильно делать зарядку, выполнять упражнения.

Также по физкультуре дети стали писать доклады, чтобы получить недостающие оценки Фото: Анна Сабанова

Вместо обширной географии России, школьники из Бийска изучают более близкую «Географию Алтайского края». А еще достаточно давно ребята осваивают «Финансовую грамотность». Предмет достаточно полезный не только детям, но и их родителям.

Некоторые бийские школы активно изучают английский язык по новому учебному пособию, разработанному барнаульскими преподавателями. Учебник «Altai krai in focus» рассчитан на пятые и шестые классы, и считается дополнением к основному изданию. Здесь можно изучить темы достопримечательностей, знаменитостей, национальностей и культуры Алтайского края. Упомянуты города Новоалтайск, Барнаул, Бийск, сёла Романово, Сростки и другие.

– Одной из целей создания учебного пособия с региональным компонентом стала необходимость развивать у школьников умение представить свой регион и страну в общении со сверстниками и гостями из других стран, а также развитие ключевых компетенций XXI века, – цитирует официальный сайт правительства Алтайского края слова Максима Семичева, руководителя центра лингвистического образования издательства «Просвещение».

Учебники были распределены по школам, которые оставили заявку, абсолютно бесплатно.

Вполне возможно, в школах появится и учебник по "антибуллингу" Фото: Анна Сабанова

В родительском сообществе говорят и о желании разговаривать с детьми еще более открыто, и организовать в стенах школы преподавание «антибуллинга», хороших манер и правил современной безопасности.

Для школ Алтайского края приобрели учебников на сумму более 250 млн рублей

11:13, 12.01.2021 851

Бийский рабочий