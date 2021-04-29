Бийск: Чистый четверг: что можно и нельзя делать 29 апреля

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Народно-христианский праздник Чистый четверг отмечается в четверг перед Пасхой каждого года.

Чистый четверг день начала активной подготовки к Пасхе. В народе считается, что этот день следует провести за важными делами. Великий четверг приурочен к Тайной вечере, где Христос провел обряд, который носит название Святое Причастие.

Что можно делать в Чистый четверг?

Православные начинают этот день рано. Считается, что до рассвета нужно помыться. Это связано с тем, как Христос на Тайной ной вечере омыл ноги своим ученикам. Также считается, что вода в этот день может очистить от дурных мыслей и сохранить здоровье. Для этого во время купания нужно сохранять мысли чистыми. Также в этот день можно постричься. Люди верят, что в этот день вместе с обстриженными волосами уходят недуги.

После омовения верующие посещают утреннюю служу в храме, где исповедуются и причащаются. Так православные вспоминают, как Христос на Тайной вечере преломил хлеб и нарек его телом своим, а вино – кровью своей. В память об этом прихожанам на причастии дают просфоры и по глотку кагора.

Кроме этого, в Чистый четверг верующие занимаются домашними хлопотами: убирают дом, чистят иконы и лампады, выносят из дома сор, моют посуду и затевают стирку. В этот день моют и окна, чтобы ничто не омрачало праздник Воскрешения, а также отмывают двери, полы, стены и потолки.

Считалось, что это должна быть последняя уборка перед Пасхой. А после убираться в доме можно было только через шесть дней.

Интересно, что именно в Чистый четверг пекли куличи, готовили пасху и красили яйца, но делать это начинали только после уборки в доме.

Что нельзя делать в Чистый четверг?

Хотя в этот день принято выбрасывать мусор, отдавать вещи кому-то или дарить не стоит. С ними из дома может уйти благополучие и денежная удача. Также нельзя давать денег в долг.

Запрещается петь, танцевать, гадать. Также не стоит ругаться, злиться и обижаться.

Нельзя оставлять невымытой посуду и грязным белье.

Бийский рабочий