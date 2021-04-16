Бийск: Чистый четверг: традиционные субботники в Бийске начнутся с 20 апреля

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15 апреля закончился осенне-зимний сезон в уборке города – по графику уборки в городе началась весна.

Административный отдел администрации города Бийска напомнил, что 15 апреля, согласно правилам благоустройства города Бийска, утвержденных решением Думы города Бийска, закончился осенне-зимний сезон по уборке прилегающих территорий, предусматривающий уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку песком с примесью хлоридов.

По словам специалистов Управления ЖКХ администрации Бийска, пока в городе не проводится санитарная обрезка деревьев и пока нет субботников – они стартуют со следующего вторника.

С 20 апреля по 20 мая в городе начнутся традиционные субботники. К обслуживающим организациям подключатся управляющие компании, учебные заведения Бийска и сами жители.

Пока на улицах Бийска работают службы Управления дорожного хозяйства – они заняты приведением в порядок дорог. Большие ямы, которые образовались после наледи, временно засыпают песком, с дорог убирают грязь и остатки снега.

В официальных аккаунтах администрации города бийчане просят «не забывать» отдаленные участки города, «спальные» районы. Особенно Трест, Заречье, квартал АБ, другие микрорайоны города, которые не относятся к центральным, тем, что «на виду».

В администрации пояснили, что порядок поэтапно будет наводиться везде – во всех районах и на всех обслуживаемых дорогах – мероприятия по уборке только начались.

В администрации Бийска призвали горожан выйти на субботники

17:11, 09.04.2021 859

Бийский рабочий