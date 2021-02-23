Бийск: Численность снежных барсов на Алтае будут считать альпинисты

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Специалисты по охране этих животных расскажут альпинистам о том, как находить и измерять их следы, а также устанавливать камеры.

Экологи Всемирного фонда дикой природы (WWF) договорились о сотрудничестве с федерацией альпинизма Республики Алтай о сотрудничестве в работе по сохранению краснокнижного снежного барса. Альпинистам выдадут фотоловушки для установки на высотах от 4 тыс. м над уровнем моря, куда экологи не могут добраться из-за отсутствия техники и опыта.

— В мировой практике уже есть опыт сотрудничества экологов и альпинистов в этой области. Так, в Азии альпинисты присутствуют на всех хребтах, где обитает барс. Мы будем обращаться в российскую федерацию горного туризма, региональные федерации альпинизма. В Республике Алтай с местной федерацией альпинизма мы уже договорились провести первые совместные сборы — они пройдут на горе Актру с 3 по 14 марта. На них приедут специалисты по охране барса из Бурятии, сотрудники охраняемых природных территорий Алтая, — сообщила пресс-секретарь Алтае-Саянского представительства WWF Татьяна Иваницкая.

Сообщается, что альпинисты расскажут экологам о навыках выживания в горах, обучат основам альпинизма. В свою очередь специалисты по охране барсов расскажут альпинистам о том, как находить следы барсов, измерять их, устанавливать автоматические фотокамеры. В ходе первых сборов альпинисты уже установят фотоловушки в труднодоступных участках алтайских гор.

— Проблема сейчас в том, что специалистов, которые занимаются охраной барса, единицы. Им не хватает техники, ресурсов, опыта: большая часть экспедиций по изучению и сохранению снежного барса проходит на высотах до 3 тыс. м над уровнем моря, между тем снежную кошку встречают и на высотах 5 тыс. м, такие случаи зафиксированы в Азии. То есть, возможно, они и у нас обитают на таких высотах, но мы об этом просто не знаем. Помощь альпинистов — это огромная экономия сил и большая помощь на территориях, которые мы не можем охватить сами.

По данным WWF, в России осталось всего 2% мировой популяции снежных барсов, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точно подсчитать их не удается — барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса. По итогам 2020 года в России насчитали 60 особей снежного барса, большая часть которых, порядка 40, обитает на Алтае — это две трети всего ареала.

Жители Алтайского края сняли на видео рысь, отдыхающую на дереве

10:45, 22.02.2021 529

Бийский рабочий