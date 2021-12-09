Бийск: Черные лесорубы накануне Нового года уничтожили 50 пихт в Солтонском районе
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В Солтонском районе задержали подозреваемого в незаконной рубке новогодних деревьев
В отдел полиции по Солтонскому району поступила информация о незаконной рубке хвойных насаждений. Так, добычей черного лесоруба стали 50 пихт.
В кратчайшие сроки полицейские установили личность злоумышленника. По подозрению в совершении преступления подозревается ранее судимый 32-летний местный житель.
По словам задержанного, таким образом он хотел подзаработать перед праздниками. Вооружившись топором и ножовкой, мужчина в течении нескольких дней заготавливал новогодние деревья. В перспективе он намеревался продавать их на трассе проезжающим туристам. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сейчас вечнозеленые в зоне особого внимания. В преддверии новогодних праздников в крае усилили охрану хвойных деревьев. Полицейские обследуют территории лесных массивов. В случае, если у гражданина нет официальных разрешающих документов, за незаконную рубку ему грозит административная или уголовная ответственность.