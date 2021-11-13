ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Череда снежных циклонов: всю неделю в Алтайском крае будут идти осадки

Горняк22
14 часов Ago

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Синоптики обещают небольшое похолодание и снежную погоду на неделе с 15 по 21 ноября

Алтайские синоптики обещают довольно мягкий ноябрь – он будет снежный, однако, даже по ночам морозы не превысят -12-…-14 градусов.

На неделе с 15 по 21 ноября ночные температуры ожидаются слабо отрицательными, днем около нуля, все дни будет идти снег. Кроме того, возможна гололедица, снег с дождем, туманы, отложения мокрого снега. Такой теплый атмосферный фронт продержится в Алтайском крае до начала календарной зимы, говорят синоптики.

Кроме того, в четверг, 18 ноября, в Алтайском крае ожидается шторм – порывы ветра могут достигать 25-27 м/с. Ожидаются гололедные явления на дорогах, сильные осадки. После этого в край придет небольшое похолодание. Нестабильность погоды объясняется тем, что через регион пройдет череда теплых атлантических циклонов с осадками.

Наступившие выходные в регионе будут сырыми и слякотными, с дождем и местами с мокрым снегом.

Так, в субботу, 13 ноября, в Алтайском крае от 0 до +5 градусов. Местами небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Череда снежных циклонов: всю неделю в Алтайском крае будут идти осадки 1

Поют и страдают от обжорства: в Алтайском крае заметили прилёт первых снегирей

07:39, 08.11.2021 2050

 

Бийский рабочий

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