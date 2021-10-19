Бийск: Через две недели будет болеть миллион человек. Коротко о COVID на 19 октября
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Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии превысило 8 миллионов человек
- За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек.
- Российский оперштаб: необходимый уровень коллективного иммунитета от COVID-19 пока не достигнут ни в одном регионе РФ.
- Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может привести к тому, что количество одновременно болеющих людей достигнет миллиона человек уже через две недели. Об этом сообщил завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.
- Инфекционисты сообщили о летальных исходах COVID-19 среди детей. Доля детей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме, не увеличилась с начала пандемии и составила примерно 1%, а умирают от инфекции в основном те, у кого есть сопутствующие заболевания — гипертония, тяжелые пороки развития, а коронавирус срабатывает как триггер. Также очень тяжело переносят коронавирус дети с заболеваниями почек, рассказали врачи.
- За обязательную вакцинацию работников всех профессий выступают 23% россиян. Большинство респондентов считают, что в обязательном порядке надо прививать медработников. За это выступили 16% респондентов. На втором месте оказалась сфера услуг: за обязательную прививку для работников этого сектора, которые чаще всего общаются с людьми, высказались 13% опрошенных.
- Президент Владимир Путин точно пройдет процедуру ревакцинации от COVID-19, однако решение о сроках будет принимать исходя из уровня антител, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- «Ковивак» никуда не пропадал, просто за первые 4 месяца после того, как было получено разрешение на вывод его в гражданский оборот, удалось произвести только один миллион доз, заявил в эфире «Радио России» замдиректора Центра имени Чумакова Константин Чернов.
- Минздрав: заболеваемость COVID в РФ значительно не снизить, пока не привьются 80% россиян.
- Несколько групп родителей пытаются добиться отказа от эксперимента по тестированию школьников на COVID-19, узнал «Коммерсант». Они направили больше 300 жалоб в прокуратуру и СКР.
- Росздравнадзор совместно с правоохранителями выявил мошенников, продававших в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и внесших данные около тысячи человек на «Госуслуги».
- В Алтайском крае расширили список категорий граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию от ковида. Привиться должны: пожилые люди старше 60 лет; лица с хроническими заболеваниями; волонтеры. Кроме того, теперь работодателям необходимо привить 80% сотрудников.
- Оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в Ивановской области принял решение о введении в школах региона единых каникул с 25 октября по 7 ноября.
В Бийске открывают дополнительную площадку для лечения коронавируса
14:28, 18.10.2021 3465