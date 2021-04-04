Бийск: Чем отличаются между собой три российские вакцины от коронавируса

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В России в производство запустили три вакцины – от центра исследований им. Чумакова, от НИЦ им. Гамалеи и новосибирского НГЦ «Вектор».

Что известно о вакцине «Спутник V»

О регистрации первой вакцины, «Спутник V», стало известно 11 августа. Массовая вакцинация населения от коронавируса началась в январе. В Алтайском крае жителей прививают пока только этой вакциной.

Генноинженерная векторная с использованием двух штаммов живых аденовирусов человека, лишенных способности размножаться. Вводится двукратно с интервалом 3 недели. Разработчик: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания — 100%. Ожидается, что иммунитет формируется на два года (на 9 месяцев — уже доказано). Применяют у взрослых 18-60 лет, также разрешено применение в возрасте 60+. Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

Что известно о вакцине «ЭпиВакКорона»

Первая фаза испытаний вакцины от центра «Вектор» началась 27 июля прошлого года. А в октябре препарат «ЭпиВакКорона» был зарегистрирован. Для пострегистрационных испытаний, которые должны длиться полгода, искали 43 тысячи добровольцев.

Генноинженерная пептидная — на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Разработана и производится ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Иммунологическая эффективность 100%. Сильных нежелательных явлений, связанных с действием вакцины не выявлено, отмечается боль в месте укола и повышение температуры до 38,5 градусов. Применяют у взрослых 18-60 лет, также проводились испытания вакцины на добровольцах 60+. Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

Что известно о вакцине «КовиВак»

Третью вакцину от коронавируса в России, под названием «КовиВак», зарегистрировали в конце февраля. Ее разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, который находится в Москве.

Зарегистрирована Минздравом России 20 февраля 2021 года, планируется проведение процедуры пререгистрации ВОЗ, а также регистрация в зарубежных странах.

Цельновирионная инактивированная — на основе «убитого» целого коронавируса. Это классический тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с прошлого века. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом две недели. Разработана и производится ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Иммунологическая эффективность составляет 85% (образование антител в определенные протоколом сроки, однако разработчики не исключают, что иммунный ответ может сформироваться несколько позже). Применяют у взрослых 18-60 лет.

Учителя в Алтайском крае отказываются от массовой вакцинации от COVID-19

12:40, 02.04.2021 975

Бийский рабочий