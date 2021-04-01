Бийск: Часть акций аэропорта Бийска выставят на продажу

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План приватизации краевого имущества пополнился объектами в Бийске и Бийском районе.

Более 300 млн руб. может выручить региональный бюджет к 2023 году при удачной приватизации объектов краевой казны.

О том, что в Алтайком крае намерены отдать под приватизацию, говорили 31 марта на заседании краевого правительства, сообщает сетевое издание «Толк».

В прогнозном плане приватизации на 2021-2023 годы включено имущество, которое не приватизировали в предыдущие годы. Есть там и объекты, расположенный рядом с Бийском.

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Одно из них — АКГУП «Бийское», расположенное в 7 км от города в селе Первомайское Бийского района. Предприятие работает в области сельского хозяйства. Здесь занимаются разведением крупного рогатого скота, производством молока и мяса, а также выращиванием сельхозкультур.

Стоит отметить, что предприятие не раз сотрясали скандалы. Так, сотрудники АКГУП «Бийское» становились участниками не одного уголовного дела о взятках и мошенничестве. Например, тут составляли фиктивные договоры на оказание услуг, которые якобы предоставляла строительная компания из Бийска. По факту же ничего выполнено не было, а миллионы уходили на другие счета.

Другой объект приватизации — Бийский аэропорт, точнее малая часть его акций — всего 5 процентов.

Напомним, аэропорт, расположенный в 12 км от города Бийска, перестал принимать рейсы в 2009 году. Тогда он использовался для временного базирования авиации МЧС, участвующей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Уже тогда приземляться у нас спасателей заставила крайняя необходимость, потому как взлетно-посадочная полоса уже была изношена до небезопасного состояния.

В 2013 года в аэропорту закрыли метеостанцию и пожарную часть, и аэропорт Бийска юридически лишился права принимать воздушные суда.

Не раз региональные власти обещали реконструировать аэропорт, и даже называли годы запуска его в эксплуатацию, но до капремонта существующего здания аэровокзала и строительства взлетной полосы дело так и не дошло.

За это время поменялось законодательство, согласно которому от одного федерального аэропорта до другого должно быть не менее 500 км. А у нас только под боком таких — аж два: в Барнауле и Горно-Алтайске.

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Наконец, прошлым летом в крае признали, что перспектив у аэропорта Бийска немного. Вопрос возобновления его работы в минтрансе назвали преждевременным, поскольку для того, чтобы вкладывать деньги в приведение его в нормативное состояние, нужно иметь пассажиропоток, который обеспечивал бы его безубыточную работу.

Примечательно, что в 80-е годы бийский аэропорт принимал до 90 рейсов в неделю. Из Бийска летали в Турочак, Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Алма-Ату и Ташкент…

Бийский рабочий