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Алтайский край

Бийск: «Час Земли»: вечером 27 марта каждый может помочь природе, выключив свет

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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В субботу, 27 марта по инициативе Всероссийского фонда дикой природы пройдет самая массовая на планете природоохранная акция «Час Земли».

В этот день люди по всему миру выключат свет на один час с 20:30 по 21:30 по местному времени, чтобы привлечь внимание жителей планеты к проблемам охраны окружающей среды, изменения климата, загрязнения природы и сбережения ресурсов Земли.

С 2011 года в акции ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек по всему миру. В 2020 году «Час Земли» впервые проходил в виртуальном формате и объединил миллионы Россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов. В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1000 других знаменитых объектов столицы.

Это символичная общественная акция, благодаря которой каждый год все больше людей узнают о проблеме истощения природных ресурсов. Каждая страна-участник в Час Земли старается решить какую-то конкретную экологическую задачу. Час Земли привлекает внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Сегодня это самая массовая экологическая акция на планете.

Бийский рабочий

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