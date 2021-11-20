Бийск: «Чипы перенесли в карманы»: общественники Алтайского края спорят о QR-кодах

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Накануне выходных Общественная палата Алтайского края обсуждала настроения россиян и закон о QR-кодах

Проект закона «О внесении изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 18 ноября поступил на рассмотрение и в краевой парламент, сообщает пресс-служба АКЗС.

Поправки предполагают, что с 1 февраля по 1 июня 2022 года граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период — вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест.

Как рассказал заместитель председателя краевого парламента, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, депутаты подробно изучат проект федерального закона, организуют общественное обсуждение и подготовят свои предложения в документ.

— В адрес депутатов поступает множество обращений, связанных с рассмотрением законопроекта. Мы видим обеспокоенность жителей, поэтому внимательно проанализируем документ, организуем единую удобную площадку для общественного обсуждения. Кроме того, разошлем материалы в муниципалитеты, чтобы получить отзывы из районов. А уже после сформируем свои предложения, — сказал депутат.

Комитеты АКЗС по здравоохранению и по промышленности, предпринимательству и туризму организуют встречи с медицинскими экспертами и специалистами других отраслей, в частности, с представителями бизнеса.

19 ноября Общественная палата Алтайского края провела круглый стол, где также обсуждалось введение нового закона. Точки зрения, которые высказывали присутствующие, были диаметрально противоположными.

Так, Юрий Фриц, председатель правления Союза предпринимателей Алтая, считает, что введение закона позволит манипулировать обществом при помощи кодов:

— Над чипами при вакцинации посмеивались, но сейчас чипы перенесли в карманы. Если заглянуть в будущее, что нас может ожидать: за репост, за «неправильное» голосование, за пикет, за попытку куда-то полететь вам могут отключить QR-код. Главный вопрос: зачем это делается? Речь идет о национальной безопасности;

По мнению Юрия Фрица, сейчас происходит разделение общества — люди без кода будут понижены в своих правах, а это «сегрегация, это цифровой геноцид».

— Мы находимся на ступени, перешагнув которую, мы окажемся совсем в другой реальности. Надо 33 раза подумать, прежде чем вводить коды. Это возможно навсегда, и это очень опасно, — считает представитель Союза предпринимателей.

Кроме того, по мнению юристов, которые выступали на заседании, введение QR-кодов нарушает сразу несколько статей Конституции РФ.

Мнение врачей тоже прозвучало – представитель Минздрава Наталья Белоцкая предложила каждому ответить на вопрос: «Сколько родственников он готов похоронить?». Мнение врачей таково: работать в пандемию медики научились, но если бы каждый привился, таких потерь можно было бы избежать.

Резким было и выступление депутата Госдумы Марии Прусаковой, она выступила против введение QR-кодов, и это несмотря на то, что из-за коронавируса потеряла отца. Прусакова считает, что сейчас многие люди, страдающие от хронических или «элементарных» заболеваний, не могут получить медпомощь. Из-за ковидных ограничений люди лишены возможности проводить митинги принимаемых мер. Все недовольства выливаются в интернете и «это организованный общественный протест». Введение QR-кодов — это не борьба с распространением коронавируса, потому что вакцинированные с QR тоже могут быть носителями ковид и представлять угрозу, так же, как и человек без вакцины. «Суть кодов — вынудить людей вакцинироваться».

QR против ЗОЖ: какие неудобства появились у любителей спорта в Бийске

13:47, 19.11.2021 1161

Бийский рабочий