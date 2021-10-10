Бийск: «Черкизово» получила финансы на модернизацию и расширение «Алтайского бройлера»

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Компания проведет реализацию инвестиционных проектов в Центрально-Черноземном регионе и Алтайском крае.

Финансирование на сумму 10,9 млрд руб группе «Черкизово» предоставил банк «Открытие». Сообщается, что на эти средства компания проведет реализацию инвестиционных проектов в Центрально-Черноземном регионе и Алтайском крае.

— В частности, средства пойдут на модернизацию и расширение мощностей, что будет способствовать росту объемов производства и совершенствованию качества продукции, предназначенной как для внутреннего, так и для экспортных рынков, — пояснили в пресс-службе банка.

Сделка была реализована в короткие сроки, компании Группы получили доступ к кредитным средствам до завершения строительного сезона.

Руководитель управления казначейства, корпоративного финансирования и отчетности Группы «Черкизово» Ирина Кондратова отметила, что компания намерена провести новые масштабные инвестиции в развитие производства в регионах присутствия.

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17:36, 07.10.2021 2373

Бийский рабочий