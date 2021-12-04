Бийск: Цена за килограмм гречки в Бийске за год выросла более чем на 20 рублей

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Алтайкрайстат снова фиксирует увеличение цены на самую популярную крупу

Так, по данным краевого статистического ведомства, за месяц цена на крупу выросла более чем на 5%. По данным Алтайкрайстата, средняя стоимость килограмма гречки в Алтайском крае сейчас составляет 95,5, в Барнауле – самая дешевая крупа – 92,9 рубля, в Бийске – 94,4, в Рубцовске – 95,6 рубля за килограмм.

Год назад, в декабре 2020-го, килограмм гречки в крае стоил 72,3 рубля, в Бийске – 73 рублей, в Барнауле и Рубцовске – 72.

Осенью 2021 года в ряде СМИ высказывались предположения, что гречка дорожает из-за неурожая этой культуры на Алтае. Однако, власти края тогда уверяли, что дефицита гречки нет и подорожание крупы не связано с неурожаем в нашем регионе. Более того, местные сельхозпроизводители в 2021 году даже увеличили сбор гречихи на 85,4 тыс. тонн.

Данные Росстата говорят о том, что летом 2021 года стоимость гречки выросли до рекордного за последние десять лет уровня. В Минсельхозе заверяли, объемов производства гречихи в этом году хватит, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка: запасы гречки «достаточные, возможность дефицита исключена».

Экономисты высказывают предположение, что в связи с дороговизной овощей (в частности с постоянным ростом цен на картофель), на гречку вырос спрос – ею россияне пытаются заменить картофель в ежедневном рационе. Поэтому выросший спрос производители «подстегивают» и ценой на товар, которая тоже растет.

Больше ста рублей за килограмм: в России продолжает дорожать гречка

13:11, 20.09.2021 729

Бийский рабочий