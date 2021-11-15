ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: Цены на древесину в России могут снизиться на 15-20%

Горняк22
11 часов Ago

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Однако позже цены стабилизируются и вновь начнут расти, предупреждают потребителей

Снижение цен связывается с началом периода лесозаготовки и поступления больших объемов материала на склады, сообщает ТАСС. Эксперты считают, что стоимость может уменьшиться на 20% от текущих значений, а затем вновь начать расти.

Снижение стоимости дерева заметно уже сейчас. Так, доска центральных сечений толщиной 40-50 мм в октябре подешевела с 24-27 тыс. рублей за куб. м до 18-20 тыс. рублей.

— В декабре, после того как установятся стабильные минусовые температуры, падение цены может ускориться. Далее цена стабилизируется и начнет расти в апреле-мае», — считает эксперт Ассоциации деревянного домостроения Сергей Горячев.

Однако Юлия Юрлова, член правления Ассоциации деревянного домостроения, считает, что стоимость материалов будет зависит от объемов лесозаготовки, погоды, ситуации на рынке.

Значительный рост цен на пиломатериалы и, как следствие, на деревянные дома начался в России с осени 2020 года. Его спровоцировал высокий спрос на пиломатериалы, из-за чего образовался их дефицит. Пиковые значения цен пришлись в России на август 2021 года.

Цены на древесину в России могут снизиться на 15-20%1

Алтайское УФАС проведет проверку из-за роста цен на стройматериалы

11:42, 13.07.2021 1287

Бийский рабочий

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