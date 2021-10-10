Бийск: Цены на билеты в кино в России достигли максимума за шесть лет

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Цены на билеты в кино приблизились к рекорду 2015 года.

Средняя цена на билет в кинотеатр по итогам недели с 30 сентября по 6 октября обновила почти шестилетний рекорд и достигла 304,8 рублей, сообщает РБК. На подобном уровне цены находились только в декабре 2015 года в канун новогодних праздников.

Однако эксперты отмечают, что цены могут продолжить рост. Они считают, что подорожание билетов это попытка кинотеатров отыграть резкий спад доходов за счет снижения посещаемости. Первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Олег Иванов предположил, что тенденция продолжится, и цена на билеты может подняться до 500 рублей к предстоящим новогодним праздникам.

Несмотря на подорожание спрос на посещение кинотеатров есть. На прошедшей кинонеделе посмотреть кино на больших экранах пришли 5,1 млн человек. В прокат сейчас вернулись блокбастеры, выход которых был отложен из-за рисков потерять кассу в связи с закрытыми площадками в большинстве стран мира.

30 сентября, состоялась российская премьера «Веном-2». Продолжается также прокат фантастической истории «Дюна», которая за три недели собрала около 1,4 млрд руб. В кинопрокат вышел последний фильм про агента 007 — «Не время умирать».

Прощайте, мистер Крэйг: что говорят о премьере фильма «Не время умирать»

18:57, 08.10.2021 575

Бийский рабочий