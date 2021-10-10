Бийск: Цены на зимнюю резину выросли в Алтайском крае перед началом сезона

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В регионе ощутимо подорожали зимние шины.

Зимняя резина в Алтайском крае подорожала почти на четверть, сообщает vesti22.tv со ссылкой на портал Drom.

Цены на резину выросли почти во всех регионах России. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на сырьё и дополнительными издержками производителей.

На кануне сезона за комплект поддержанной резины автомобилистам в среднем придется заплатить 14 тысяч рублей. Новый комплект резины обойдется в разы дороже — в среднем 44 тысячи рублей. Специалисты предупреждают, в связи ростом цен не исключен дефицит недорогих автомобильных шин.

Напомним, ранее выяснилось, что шиномонтаж жителям Алтайского края обойдется дороже всего в Сибири. В нашем регионе замена одного колеса будет стоить в среднем — 319,4 рубля. При этом стоимость самих шин в крае не самая высокая по Сибири — 2 749,6 руб. за штуку.

Шиномонтаж в Алтайском крае оказался самым дорогим в Сибири

12:41, 24.09.2021 672

Бийский рабочий