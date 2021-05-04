Бийск: Центр Чумакова уточнил, как долго сохраняется иммунитет после прививки «КовиВак»

8

Особенность этой вакцины, по его словам, в её мягкости и медленной выработке антител.

После прививки от коронавирусной инфекции «КовиВак» иммунитет сохраняется на протяжении нескольких месяцев. Такое заявление сделал глава центра Чумакова Айдар Ишмухаметов.

— Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован, — сообщил он в эфире «России-1».

Помимо этого, Ишмухаметов отметил, что до конца 2021 года центр рассчитывает выпустить около 7,5 миллиона доз вакцины.

Чем отличаются между собой три российские вакцины от коронавируса

15:48, 03.04.2021 1946

Бийский рабочий