ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Бийск: Центр Чумакова уточнил, как долго сохраняется иммунитет после прививки «КовиВак»

Горняк22
8 часов Ago

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Особенность этой вакцины, по его словам, в её мягкости и медленной выработке антител.

После прививки от коронавирусной инфекции «КовиВак» иммунитет сохраняется на протяжении нескольких месяцев. Такое заявление сделал глава центра Чумакова Айдар Ишмухаметов.

— Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован, — сообщил он в эфире «России-1».

Помимо этого, Ишмухаметов отметил, что до конца 2021 года центр рассчитывает выпустить около 7,5 миллиона доз вакцины.

Центр Чумакова уточнил, как долго сохраняется иммунитет после прививки

Чем отличаются между собой три российские вакцины от коронавируса

15:48, 03.04.2021 1946

Бийский рабочий

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