Бийск: Целый город: число безработных в Сибири оказалось выше населения Бийска

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Уровень безработицы в Сибирском федеральном округе на конец марта составил 2,6%. Это вдвое выше, чем в конце марта 2020 года.

Однако сейчас на рынке труда отмечается улучшение ситуации, и наметилась тенденция к снижению этого показателя. Во всяком случае, на конец февраля 2021 года зарегистрированная безработица составляла в среднем по округу 3,4%.

По состоянию на конец марта 2021 года в службах занятости регионов Сибирского федерального округа на учёте состояло 221,1 тысячи человек (для сравнения, согласно официальным данным, население в Бийске составляет 209 тыс. человек).

В феврале показатель безработицы был еще выше — на 23%.Официально безработных в СФО сегодня в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Многие связывают это с повышением пособий, произошедших в пандемию коронавируса.

Так, пособие по безработице в округе по состоянию на конец марта 2021 года получали 131 тысяча человек.

Бийский рабочий