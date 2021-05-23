Бийск: Цены на красную икру в России достигли 10-летнего максимума

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Апрельские цены на лососевую икру стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года.

Росстат зафиксировал существенное подорожание красной икры в магазинах, сообщает РБК. По данным ведомства, за год этот продукт подорожал более, чем на 30%.

В апреле 2021 года 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. руб., что на 30% больше, чем в апреле 2020-го.

Апрельские цены на лососевую икру стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года. Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб.

Информацию о подорожании икры в среднем на 30% подтвердила Директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. По словам Виталия Корнева, президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основателя сети рыбных магазинов-кафе «Моремания», оптовые цены поднялись на 50%.

Причиной такого резкого роста цен эксперты называют — небольшой улов лососей на Дальнем Востоке, основном регионе добычи. Как сообщает Росстат, производство лососевой икры в прошлом году упало почти вдвое, до 11 тысяч тонн, тогда как в 2019 году было произведено 21,6 тысячи тонн. Сезон добычи икры происходит летом и в начале осени, из-за уменьшение вылова рыбы у поставщиков к началу сезона добычи заканчиваются запасы 2020 года.

Бийский рабочий