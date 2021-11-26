ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Бывший губернатор Алтайского края издал трехтомник «Алтай: люблю и верю»

Горняк22
6 часов Ago

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Вышел в свет трехтомник сенатора РФ Александра Карлина

Издание представляет собой три тематических сборника статей, выступлений и интервью Александра Карлина в период с 2012 по 2018 год и отражает накопленный опыт решения социально-экономических проблем развития региона в качестве руководителя Алтайского края.

Первый том носит название «Приоритеты региональной экономики», второй посвящен вопросам развития агропромышленного и туристического комплексов края. Материалы третьего тома под названием «Край традиций и высокой духовности» раскрывают содержание социальных векторов развития региона: образования, здравоохранения, историко-культурного и духовного наследия. В третий том включены также лучшие портретные интервью с Александром Карлиным.

Рассуждая в предисловии о главных качествах регионального руководителя, автор подчеркивает:

— Нужно знать свой регион, его жителей. Знать и любить. Эта любовь дается не «по праву рождения», а по степени душевной человеческой наполненности повседневной работы, готовности и способности руководителя сопереживать чаяниям людей.

По его мнению, новое издание можно рассматривать и как документальное свидетельство, отражающее работу региональной управленческой команды.

Издание «Алтай: люблю и верю» передано в ведущие библиотеки региона.

Бийский рабочий

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