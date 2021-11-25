Бийск: Бывший сотрудник СИЗО Бийска подозревается в получении взятки

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Сотрудник следственного изолятора Бийска, правда теперь уже бывший, подозревается в получении взятки

Деньги мужчина получал от осужденного. Все детали сейчас устанавливают следователи Следственного комитета.

По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемый несколькими частями получил взятку в размере более 44 тысяч рублей от содержащегося в следственном изоляторе осужденного. Денежные средства предназначались за совершение должностным лицом незаконных действий в пользу взяткодателя: разрешение без ограничений пользоваться телефоном, без досмотра передавать посылки с вещами и продуктами питания, а также не сообщать руководству о выявленных нарушениях.

В распоряжении новостной редакции Бийского телевидения оказались кадры задержания. Бывшего сотрудника следственного изолятора правоохранительные органы арестовали возле дома. Мужчина, который занимал руководящую должность, направлялся на работу. Но вместо этого отправился давать показания. Подробности в интересах следствия пока не разглашаются.

Известно, что преступление было выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ и собственной безопасности УФСИН России по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор и закрепление доказательств. Не исключено, что будут установлены и другие факты противоправной деятельности. Расследование продолжается.

70-летняя бийчанка пыталась дать взятку сотруднику ГИБДД

16:11, 04.11.2021 2194

Бийский рабочий