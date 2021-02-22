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Алтайский край

Бийск: Бывшие сотрудницы онкодиспансера на Алтае осуждены за миллионные взятки

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

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В ходе следствия медработники своей вины не признали.

Трое бывших сотрудниц Алтайского краевого онкодиспансера приговорены к более чем восьми годам лишения свободы каждая за взятки на общую сумму более 20 млн рублей, сообщает региональное следственное управление СКР.

Следствием было установлено, что сотрудницы онкодиспансера с 2015 по 2017 год получали взятки от поставщиков медицинских товаров за содействие в сфере госзакупок для нужд медучреждения. Сумма взяток составила более 20 млн рублей. Кроме того, при расследовании уголовного дела обнаружилась растрата заместителем главврача около 1 млн рублей, которые поступили в диспансер в качестве оплаты медуслуг. Объем уголовного дела составил 90 томов и около 500 часов аудио- и видеозаписей.

В зависимости от роли каждой замглавврача Ольга Невара, главная медсестра Жанна Чичканова и начальник контрактной службы Регина Муль признаны виновными по ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном и особо крупном размере) и ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). Невара приговорена к 8 годам 4 месяцам, Чичканова — к 8 годам 6 месяцам, Муль — к 8 годам 2 месяцам колонии общего режима. Кроме того, Чичканова и Муль должны выплатить штраф в 6 и 3 млн рублей соответственно.

На имущество осужденных наложен арест на общую сумму более 16 млн рублей. Все трое лишены права занимать определенные должности сроком от 6 до 8 лет.

Бийский рабочий

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