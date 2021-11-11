Бийск: Бумажные сертификаты вакцинации от COVID‑19 начнут выдавать в МФЦ

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Привитые от коронавируса смогут получить бумажный сертификат о вакцинации

Выдавать такой документ начнут с 16 ноября в российских МФЦ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Воспользоваться такой слугой смогут те, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг, либо не имеет доступа к компьютеру. Обратиться в МФЦ также могут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией.

Михаил Мишустин также напомнил, что сертификат о вакцинации автоматически отображается на портале Госуслуг.

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10:40, 10.11.2021 1487

Бийский рабочий