Бийск: Бульвар ГДК значительно лидирует в голосовании за благоустройство в Бийске

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Голосование длится ровно неделю.

Продолжается голосование за общественные территории, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды». Голосование началось 26 апреля. Голоса будут приниматься еще практически месяц, до 30 мая.

Среди номинантов на ремонт лидеры определились почти сразу. Однако спустя неделю некоторые из них значительно оторвались от остальных.

Так с большим перевесом сейчас лидирует Бульвар Городского Дворца культуры. По данным на 3 мая, свой голос за эту территорию отдали уже 707 бийчан.

Власти Бийска напомнили о голосовании за ремонт одного из городских парков

11:39, 07.04.2021 1753

Со значительным отставанием на втором месте расположился сквер «Заречный». Его выбрали только 230 проголосовавших. На третьем месте — сквер «Ленинградский». За него проголосовали 157 человек.

Меньше всего, судя по голосам, бийчане ждут благоустройства сквера «Иркутского», расположенного на пересечении улиц Больничный Взвоз и Иркутской. Эту территорию выбрали лишь 18 человек.

Всего в Алтайском крае по данным на 2 мая, к голосованию за территории для благоустройства присоединились 14 016 жителей. Самые активные — представители Рубцовска (3349 голосов). Также в числе лидеров Барнаул (2351) и Славгород (1891).

Бийский рабочий