ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Бийск: Бульвар у ГДК побеждает в голосовании на благоустройство в 2022 году

Горняк22
21 час Ago

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Всего в голосовании за городские объекты, выдвинутые на ремонт, проголосовало 12 325 бийчан

30 мая в Алтайском крае завершилось онлайн голосование за объекты благоустройства 2022 года, работы на которых будут проведены в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В отборе участвовали 90 объектов, расположенные в 8 городах: Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде и Камне-на-Оби. Из общего числа выберут только 15 территорий.

Пока окончательные результаты еще подводятся, но уже сейчас известно, что в Бийске лидирует бульвар за городском Дворцом культуры – эта территория будет первым претендентом на ремонт в следующем году.

Кроме того, по остальным территориям Бийска, которые были выставлены на голосование, итоги следующие:

  • Сквер «Заречный» — 2335 голосов;
  • Сквер «Центральный» — 1938 голосов;
  • Сквер «Ленинградский» — 1126 голосов;
  • Площадь Владимира Ленина — 996 голосов;
  • Зеленая зона квартала АБ — 751 голос;
  • Сквер имени Геннадия Карпушкина — 435 голосов;
  • Сквер «Молодежный» — 408 голосов;
  • Сквер у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне — 374 голоса;
  • Сквер Кузьмы Фомченко — 350 голосов;
  • Парк Победы в поселке Сорокино —275 голосов;
  • Сквер «Иркутский» —216 голосов;
  • Зеленая зона в районе улицы Докучаева — 205 голосов

Бульвар у ГДК побеждает в голосовании на благоустройство в 2022 году 1

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Добавим, что площадь перед ГДК обновляется уже в этом году – так, в это лето отремонтируют знаменитый фонтан, а также площадь у ГДК и ведущую к нему площадь 9 Января – работы обещают завершить уже к августу. Однако парковая территория за дворцом культуры пока остается нетронутой, а ведь раньше это был единый ансамбль, который вел от «Детского мира» к стадиону «Прогресс».

В настоящее время Минстроем Российской Федерации ведется подсчет и проверка полученных на федеральной платформе, а также через Госуслуги голосов. По предварительным данным, в 8 городах проголосовало более 80 тысяч человек.

Бульвар у ГДК побеждает в голосовании на благоустройство в 2022 году 2

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13:39, 05.05.2021 7935

 

Бийский рабочий

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