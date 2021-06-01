Бийск: Бульвар у ГДК побеждает в голосовании на благоустройство в 2022 году
0
Всего в голосовании за городские объекты, выдвинутые на ремонт, проголосовало 12 325 бийчан
30 мая в Алтайском крае завершилось онлайн голосование за объекты благоустройства 2022 года, работы на которых будут проведены в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В отборе участвовали 90 объектов, расположенные в 8 городах: Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде и Камне-на-Оби. Из общего числа выберут только 15 территорий.
Пока окончательные результаты еще подводятся, но уже сейчас известно, что в Бийске лидирует бульвар за городском Дворцом культуры – эта территория будет первым претендентом на ремонт в следующем году.
Кроме того, по остальным территориям Бийска, которые были выставлены на голосование, итоги следующие:
- Сквер «Заречный» — 2335 голосов;
- Сквер «Центральный» — 1938 голосов;
- Сквер «Ленинградский» — 1126 голосов;
- Площадь Владимира Ленина — 996 голосов;
- Зеленая зона квартала АБ — 751 голос;
- Сквер имени Геннадия Карпушкина — 435 голосов;
- Сквер «Молодежный» — 408 голосов;
- Сквер у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне — 374 голоса;
- Сквер Кузьмы Фомченко — 350 голосов;
- Парк Победы в поселке Сорокино —275 голосов;
- Сквер «Иркутский» —216 голосов;
- Зеленая зона в районе улицы Докучаева — 205 голосов
Пенные столбы и водяные шары: как будет выглядеть фонтан у ГДК в Бийске
13:42, 28.05.2021 2780
Добавим, что площадь перед ГДК обновляется уже в этом году – так, в это лето отремонтируют знаменитый фонтан, а также площадь у ГДК и ведущую к нему площадь 9 Января – работы обещают завершить уже к августу. Однако парковая территория за дворцом культуры пока остается нетронутой, а ведь раньше это был единый ансамбль, который вел от «Детского мира» к стадиону «Прогресс».
В настоящее время Минстроем Российской Федерации ведется подсчет и проверка полученных на федеральной платформе, а также через Госуслуги голосов. По предварительным данным, в 8 городах проголосовало более 80 тысяч человек.
Разломали, чтобы улучшить: что происходит в Бийске у ГДК и на площади 9 Января
13:39, 05.05.2021 7935