Бийск: Будет первым: ПФР опробует в Бийске экспериментальную систему оказания услуг

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Жители Бийска и Бийского района могут получить две государственные услуги в ПФР или ФСС по выбору в одной инстанции

В Бийске и Бийском районе проведут эксперимент по взаимному оказанию госуслуг ФСС и ПФР. Жители пилотной территории могут обратиться за такими услугами:

– Предоставление технических средств реабилитации (соцстрах);

– Услуга ПФР об информировании граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

Ранее для получения информации о статусе предпенсионера гражданам надо было обратиться в ПФР, а за техническими средствами реабилитации – в ФСС. Теперь по выбору самого человека в любом из фондов ему предоставят обе услуги.

– Жители наукограда и Бийского района, имеющие инвалидность, часто являются получателями социальных пенсий и пособий от Пенсионного Фонда, а значит, регулярно взаимодействуют с нашим ведомством, поэтому многим из них удобно при очередном визите в клиентскую службу ПФР заодно подать и заявление в ФСС на обеспечение техническими средствами реабилитации, – рассказывает Дмитрий Финенко, начальник управления организации работы клиентских служб ОПФР по Алтайскому краю. – Наши специалисты принимают у гражданина заявление и по каналам межведомственного взаимодействия передают в соцстрах для отработки. По такому же принципу идет отработка заявлений и наших коллег из ФСС по оказанию услуги об информировании о статусе предпенсионера.

Например, соцстрах рассматривает поступившие заявки от бийчан и предоставляет им реабилитационные изделия в стандартные сроки, определенные законодательством, вне зависимости от места подачи заявления.

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В результате эксперимента, который продлится до конца этого года, будет решаться главная задача государственных органов на сегодня – сделать процесс получения госуслуг более простым и понятным для граждан, сократить хождение по инстанциям.

Клиентская служба Отделения Пенсионного Фонда России по г. Бийску и Бийскому району:

ул. Воинов-Интернационалистов, 72/1. Тел.: 8 800 600 0714, 8 800 600 0000.

Филиал №6 Алтайского регионального отделения ФСС РФ в г. Бийске:

ул. Л. Толстого, 141/1. Тел.: 8(3854) 555-178, 8(3854) 555-184

Бийский рабочий