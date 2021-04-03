Бийск: «Будет мясо»: на Алтае подросток планировал пронести в школу оружие

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Из дома барнаульского школьника полиция изъяла оружие и боеприпасы.

15-летний учащийся лицея № 122 в марте в соцсетях рассказал о том, что планирует прийти в школу с оружием и устроить там «кое-что грандиозное», об этом написал Телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

— Завтра случится кое-что грандиозное. Завтра будет мясо в школе. Меня довели этой контрольной по матеше. Моя жизнь разделилась на «до» и «после», — написал в сообщении лицеист, правда, потом он пост удалил, а полицейским объяснил, что не собирался реализовывать описанные планы.

Под постом юноша прикрепил видеозапись с одним из случаев стрельбы в школе. 30 марта директор лицея Игорь Зеленцов обратился в полицию по данному факту, сообщает ИА «Банкфакс». Полиции подросток рассказал, что 4 марта у них проходила контрольная по математике, за которую он получил двойку. Школьник расстроился и решил действовать. Полиция изъяла у отчима мальчика охотничьи ружья: «ТОЗ-34Р и «Пеказ», а также патроны к ним.

Завуч лицея Людмила Мишина рассказала «Банкфаксу», что учреждение уже отчиталось об инциденте во все возможные инстанции, с самим школьником была проведена беседа, а также намечен план дальнейшей работы. Переводить его на удаленное обучение пока не стали.

— Он просто любит что-нибудь такое сказать. Эмоцию свою выразил – потом убрал. Приходил, извинялся. Никаких таких действий с его стороны не было, никаких нездоровых наклонностей он не проявлял. А громкие слова он часто в принципе говорит, — так объяснила завуч действия подростка.

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08:12, 30.03.2021 2632

Бийский рабочий