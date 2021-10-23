Бийск: Бюст Ленина в Бийске подешевел на 30 процентов

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В Бийске никак не могут продать памятник вождю

На сайтах объявлений от бийчан размещено немало предложений о памятниках советской эпохи. Продают все: небольшие статуэтки лидеров, вымпелы, горны и даже партбилеты. Однако самые интересные объекты продажи — пожалуй, памятники, скульптуры, барельефы и прочее.

Так, более года в Бийске продают железобетонный бюст Ленина. Впрочем, автор объявление готов обменять его на дрова, уголь, инструмент или авто. Можно и за деньги, возможен даже торг, но только в присутствии вождя — то есть у самого памятника.

В Бийске бюст Ленина меняют на дрова и уголь

14:55, 29.06.2020 3427

По всей видимости, потенциальный покупатель должен видеть, что может потерять.

В Бийске бюст Ленина меняют на дрова и уголь Фото: avito.ru/biysk

Отметим, что спрос на советскую атрибутику, по всей видимости, не велик. Так, за год бюст Ленина заметно снизился в цене. В 2020 году за него просили 50 тыс. руб., сейчас — 35 тыс. руб. Таким образом, «скидка» уже составляет 30 процентов.

Бийский рабочий