Бийск: Брутальные выходные: афиша мероприятий Бийска на 21-23 февраля

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Рассказываем, что, где и когда пройдет в Бийске в праздничные дни.

21 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00 — Экскурсия-квест, посвящённая Всемирному дню экскурсовода. Где: Городской дворец культуры, ул. Горно-Алтайская, 56.

14.00 – Семейная конкурсная программа «Супер-папа», посвященная Дню защитника Отечества. Где: МЦ «Родина», ул. Радищева, 26/2.

12.00 – Спектакль для детей «Сказка про любовь, или Как Иван-Царевич невесту искал». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

17.00 – Водевиль «Ограбление в полночь». Где: Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11.00 — Краевые соревнования по лыжным гонкам памяти ЗМС Николая Ильюченко, «Гонка Легенды». Где: ул. Ивана Тургенева, 66, СШ №1.

13.00 — XV открытый городской фестиваль «Защитники Отечества XXI века». Где: ул. Льнокомбинат, 22, МБУ «КСЦ».

10.30 – 12.00 — Мастер-класс по технике выполнения скандинавской ходьбы. Где: парк Победы, у коммунального моста.

12.00 – 13.00 — Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимушка-зима» (танцевальный флеш-моб, конкурсы). Где: парк Победы.

13.00 – 14.30 — Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы». Где: парк Победы.

Увидеть звук: в Бийске открылась выставка картин на виниловых пластинках

19:58, 17.02.2021 728

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

11.00 — Первенство Бийска по лыжным гонкам памяти А.С. Чеглакова. Где: ул. Ивана Тургенева, 66, СШ №1.

13.00 — Концертная программа «Нашим любимым защитникам» посвященная Дню защитника Отечества. Где: ул. Льнокомбинат, 22, МБУ «КСЦ».

14.00 – Праздничные мероприятия «День настоящих мужчин» в ТРЦ «Воскресенье»: открытые соревнования по русскому жиму, спортивные эстафеты, конкурсы и призы, фотозона. Вход свободный. Где: ул. Мухачева, 200, 3 этаж, ТРК «Воскресенье».

15.00 – 18.00 – Праздничные мероприятия «Территория мужчин» в ТРК «Ривьера»: турнир по FIFA 20 и шахматам среди мужчин, участие бесплатное. Вход свободный. Где: ул. Советская, 205/2, ТРК «Ривьера».

На экраны кинотеатров вышла премьера «Конек-Горбунок» с Михаилом Ефремовым

19:15, 18.02.2021 522

ПРЕМЬЕРЫ КИНОПРОКАТА

«Батя»

История о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди. 16+

Комедия, Россия, в прокате до 3 марта. В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и др.

«Конёк-горбунок»

Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем. 6+

Приключения, Россия, в прокате до 3 марта. В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева и др.

«Спасите Колю!»

У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший её в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается – один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома…12+

Комедия, Россия, в прокате до 3 марта. В ролях: Дмитрий Нагиев, Анна Родоная, Иван Злобин, Кузьма Сапрыкин и др.

«Аферистка»

Марла (Розамунд Пайк) руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но её новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание. 18+

Криминальная комедия, Великобритания, в прокате до 3 марта. В ролях: Розамунд Пайк, Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Исайя Уитлок мл. и др.

«Поворот не туда. Наследие»

Долгожданное продолжение и перезапуск культовой франшизы, седьмой фильм серии «Поворот не туда». Сценаристом выступает Алан МакЭлрой, автор сюжета первого хоррора «Поворот не туда». Компания друзей приезжает в Харперс-Ферри, чтобы отправиться в поход по Аппалачской тропе. В этих краях они сталкиваются с сообществом людей, которые жили в горах еще до Гражданской войны. И которые очень не любят незнакомцев. 18+

Ужасы, Великобритания-Германия-США, в прокате до 3 марта. В ролях: Мэттью Модайн, Эмма Дюмон, Шарлотта Вега, Дэйзи Хэд и др.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ

«Родные», комедия, Россия, в прокате до 25 февраля, 12+

«Пончары. Глобальное закругление», анимация, Канада-Китай-США, в прокате до 24 февраля, 6+

«Love», комедия, Россия, в прокате до 25 февраля, 16+

«Приворот. Черное венчание», ужасы, Россия, в прокате до 24 февраля, 16+

«Душа», анимационный фильм, США, в прокате до 24 февраля, 6+

Потеплело: где и как в Бийске провести активный выходной на свежем воздухе

09:10, 17.01.2021 2202

Бийский рабочий