Бийск: Брюки – в сапоги: как в Бийске спасаются от клещей и аномальных комаров

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В этом году бийчане отметили, что комары стали аномально крупными, и их очень много.

Связано это, скорее всего, с погодными и паводковыми явлениями: подросшие к концу весны кровососы и кусают чаще, и пьют больше. Но если от этих звенящих возле уха насекомых еще можно отмахнуться, то спастись от терпеливых, годами поджидающих свою жертву клещей, у бийчан не получается даже в черте города.

Согласно последней сводке Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей обратились 3 612 человек. Также зарегистрировано 82 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, 5 случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и 2 случая заболевания иксодовым.

– Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года, – предупреждают специалисты Управления, и рекомендуют соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Самое главное: правильно одеться для встречи с клещами. То есть так, чтобы возможность попадания клещей на кожу была исключена.

– Брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки. Манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить репелленты, такие как: Москитол – антиклещ, Пикник-антиклещ, Дэта, Претикс, Гардекс-антиклещ и другие. Они существенно снижают риск присасывания, – рекомендуют в алтайском Роспотребнадзоре.

Методы экстренной профилактики науке пока неизвестны, обычно после укуса клеща у нас вводят иммуноглобулин.

– Но это очень спорная практика, в западных странах она не используется, – считает известный в Бийске детский доктор Алексей Дегтярев. – Единственный метод профилактики с доказанной эффективностью – это вакцинация. Нам, жителям Алтайского края, вакцинация никогда не помешает, потому что вся территория региона и ближайшей к нам Республики Алтай является эндемичной. А активность клещей продлится до октября. Я считаю, что всем любителям ездить за город, гулять в парках и лесу, проводить время на даче стоит сделать плановую прививку. Идеально начинать осенью, тогда на следующий сезон у вас выработается очень хороший иммунитет. Но тем, кто не успел, не поздно поставить ее даже сейчас, потому что необходимое количество защитных антител сформируется через 2 недели после второго введения вакцины.

По словам доктора, прививаться повторно необходимо через год после первой вакцинации, а затем через три года однократным введением вакцины.

Если клещ все же присосался, то аккуратно и быстро выкрутив, его живым привозят на исследование. В Бийске это можно сделать в:

ФБУЗ г. Бийск, ул. Советская, 74, понедельник-пятница с 8-30 до 16-30, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 4) 34-94-12;

в КГБУЗ «ЦГБ», ул. Садовая, 210, понедельник-пятница с 8-00 до 16-00, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 4) 37-53-50;

в КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр», ул. Советская, 33, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 4) 33-75-90.

За прошедшую неделю почти 1500 жителей Алтайского края пострадали от клещей

18:48, 23.05.2021 533

Бийский рабочий