Бийск: «БР» узнал, почему в Бийске временно закрыли маршрут №55

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Более трех лет автобусный маршрут № 55 в Бийске обслуживали, как выяснилось, нелегально.

Пожалуй, ни один бийский маршрут не отмечался таким количеством скандалов, как 55-й. Его то закрывают, то меняют, то на него не выходят автобусы, а то автобусы и рады бы вывести, да нельзя. В начале мая стало известно: маршрут вновь закрыт. «БР» вспомнил, из-за чего все началось, и узнал, почему все закончилось.

С долгой остановкой

История с 55-м вообще интересная. Маршрут этот — многострадальный, по-другому и не скажешь. Запустить его пытались не раз. Схему маршрута перевозчик Юрий Матусович разработал еще в 2011 году.

Сам предприниматель говорит, что за этим стояла большая работа: нужно было походить по районам пролегания потенциального маршрута, собрать подписи, что автобусы тут нужны, рассчитать возможный пассажиропоток, чтобы определиться с периодичностью выходов.

Документы собрали, передали в мэрию, маршрут запустили. А уже через год, в 2012-м, маршрут закрыли с формулировкой «из-за плохих дорог».

Через пять лет, в 2017 году, о маршруте заговорили вновь. К тому времени была отремонтирована улица Матросова, в планах был ремонт Шадрина. Правда, сам перевозчик говорил, что в его схеме о Шадрина и речи не было. Маршрут должен был пролегать через Зеленый Клин, о чем было условлено с администрацией города. Уже и объявление о запуске маршрута дали, но в мэрии обозначили условие возвращения — 55-й маршрут будет пролегать по Шадрина.

Маршрут построен

По такой схеме перевозчик и работал. Автобусы шли по Шадрина. Параллельно шли суды. Администрация города и перевозчик отстаивали каждый свое видение маршрута № 55. Крайними в этом противостоянии в итоге оказались пассажиры, когда в марте 2019 года автобусы просто не вышли на линию.

Юрий Матусович тогда признавался: мэрию об отказе выходить на маршрут до окончания судебных разбирательств он предупредил, а вот пассажиров не успел. Причина банальна: перевозчик рассчитывал на другой маршрут, а, следовательно, и на другую прибыль. Эта история стала еще одним камнем преткновения в и без того непростых отношениях автопредпринимателя и муниципалитета.

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Администрация расторгла договор с предприятием «Авторем», принадлежащим Юрию Матусовичу, от которого его автобусы выходили на маршрут № 55, и через пару недель на него зашли другие перевозчики.

Но через год, в 2020-м, автобусы Матусовича вернулись на маршрут — тот самый, который он отстоял, проходящий через Зеленый Клин. Перевозчик в суде доказал, что должен был работать по той схеме, которую представлял еще в 2017 году, и вернулся на маршрут.

Попутно он собрался еще и взыскать с муниципалитета выгоду, упущенную за годы работы на Шадрина вместо Зеленки — почти 25 млн руб.

Так маршруты «расплодились»: вернувшийся 55-й пошел через Зеленый Клин, а продолживший существовать маршрут, обслуживаемый другими перевозчиками, и проходящий по Шадрина и Шевченко, присоединил к номеру букву «Ш».

Может себе позволить

Возвращению «коллеги», как деликатно автопредприниматели называют перевозчика с «Авторема», они оказались не рады, ведь тот в очередной раз применил проверенный маркетинговый ход: брал за билет с пассажиров своих автобусов на пару рублей меньше. При этом предприниматели уверяли: дело не столько в благородстве одного перевозчика и жадности других, сколько в нежелании Матусовича работать по привычной для Бийска схеме.

Заключается этот принцип в работе «по кругу», пояснял перевозчик Валерий Попов. Сегодня маршрутки автопредпринимателей работают на прибыльных маршрутах, а завтра — на «социальных», то есть убыточных (например, на маршруте № 10), где в отличие от 23-го или 35-го высокого пассажиропотока нет. Примерно по той же схеме работают и на ПАЗиках. Таким образом, перевозчики обслуживают маршруты разной прибыльности по очереди и находятся в равных условиях.

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Юрий Матусович в такой схеме не участвует — его автобусы выходят только на прибыльные маршруты, а социальную нагрузку перевозчик не несет, поэтому и имеет возможность ставить у себя цену за проезд ниже общегородской.

Подчинились закону

Весна 2021 года вновь ознаменовалась скандалом на маршруте. Сначала о том, что автобусы могут уйти с 55-го маршрута заговорили водители, потом — пассажиры, среди которых даже родилось предложение написать петицию в поддержку перевозчика, с которым мэрия в очередной раз собралась расторгнуть договор (так поняли сами бийчане), а затем появилось официальное объявление: любые перевозки по маршруту считаются незаконными до проведения конкурса перевозчиков.

Заявление администрации Бийска выглядело так:

«Дело в том, что в Арбитражном суде Алтайского края было рассмотрено гражданское дело по иску бийских предпринимателей к администрации города Бийска и ООО «Авторем», работающему на маршруте № 55.

Суть требований — признать заключенный ранее муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по маршруту № 55, недействительным.

Решением суда требование истцов удовлетворены, контракт, заключенный между городской администрацией и ООО «Авторем», признан недействительным.

Определением апелляционной инстанции указанное решение оставлено без изменения и вступило в законную силу».

При этом в мэрии подчеркивали, что транспортной комиссией при администрации Бийска решение об отмене муниципального маршрута № 55 не принималось.

Таким образом, хотя муниципалитет наряду с автопредпринимателями и находился в конфликте с предприятием Матусовича, юридически все выходит так, что мэрия должна подчиниться закону и признать, что никакого контракта с перевозчиком и не было.

Делов-то на полтыщи

«БР» изучил документы суда, чтобы узнать, а в чем собственно причина такого окончания истории (или, можем предположить, лишь очередной ее главы).

Контракт с перевозчиком городской администрации разрывать не пришлось. Его просто признали недействительным. Причина уходит на несколько лет вглубь истории — в 2017 год, когда маршрут возрождался.

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Тогда муниципальный контракт на обслуживание маршрута заключили с Матусовичем, а точнее — с его предприятием ООО «Авторем», как с единственным заявителем на оказание данной услуги. В мэрии поясняли: ничего необычного в этом нет — это стандартная практика при заключении контрактов, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. В таких случаях, если есть хотя бы один желающий оказать услугу, с ним договор и заключают.

В случае стоимости контракта на обслуживание маршрута № 55 речь шла всего о… 500 руб.

Всего полтысячи за договор, ссылаясь на который перевозчик потом потребует с мэрии многомиллионную компенсацию!

Оказалось, определили эту стоимость просто: посчитали израсходованную на документы бумагу и стоимость диска, как накопителя информации, на котором и был записан контракт в электронном виде. Все, больше никаких затрат со стороны муниципалитета не было. Договор заключили и разошлись.

Какие совпадения!

Но перевозчик Матусович был не единственным, кто хотел бы обслуживать маршрут № 55. В период судебных разбирательств таких, говоривших: «И мы хотим», набралось много. От семи перевозчиков Бийска — индивидуальных предпринимателей Комаровой, Гариной, Фомина, Кондрашова, Зубцова, Синюковой и Манаева — поступило исковое заявление о признании договора между мэрией и ООО «Авторем» недействительным.

Причину они видели в том, что еще в 2017 году мэрия должна была заключить контракт на обслуживание маршрута № 55 только после проведения конкурных процедур, ведь работать на маршруте хотел не только Матусович.

Оказалось, в середине августа 2017 года о своем желании обслуживать маршрут заявил еще один перевозчик — ИП Фомин. Но буквально за неделю до этого мэрия заключила договор с предприятием Матусовича, о чем другие перевозчики не знали.

В ответ администрация Бийска подготовила письмо, в котором указала, что при необходимости выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров, поступившее от ИП Фомина обращение будет рассмотрено. На собеседованиях в таких случаях говорят: «Мы вам позвоним». И обычно не перезванивают. Вот с перевозчиком, похоже, так и вышло.

Что интересно, история эта с не проведенным вовремя конкурсом и вторым перевозчиком всплыла только летом 2020 года, когда перевозчики подали в суд. Еще бы буквально пара месяцев и срок исковой давности по требованиям о признании сделки недействительной (он определяется в три года), просто истек бы.

И еще одно наблюдение. За несколько месяцев до этого, в феврале 2020 года, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал недействительными изменения контракта между перевозчиком и администрацией города — те самые, в которых мэрия поменяла маршрут с прохождения по Зеленке на маршрут, идущий по Шадрина. До этого перевозчика Матусовича также поддержали и суды других инстанций — сначала арбитражный в Барнауле, затем апелляционный — в Томске. Администрации города, не согласной с вынесенными судами решениями, предложили обратиться с обжалованием дальше — в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, дело шло к новым разбирательствам, тем самым, о взыскании упущенной перевозчиком выгоды.

Теперь же говорить не о чем, поскольку череда других судов — уже о том, а был ли вообще контракт между мэрией и предпринимателем, сложилась не в пользу Матусовича.

В мае 2021 года недействительность договора между администрацией и перевозчиком подтвердил апелляционный арбитражный суд в Томске, поддержав решение предшествующей инстанции — суда в Барнауле. Сделки, как выяснилось, не было.

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P. S. До конца года в Бийске проведут конкурс автоперевозчиков, определив, кто будет обслуживать маршрут № 55. Юрий Матусович заявил о намерении участвовать в нем.

Бийский рабочий