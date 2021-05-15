Бийск: Борис и Глеб Сеятели: народные приметы на 15 мая

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Народный праздник Борис и Глеб Сеятели отмечается 15 мая.

Праздник прозвали «Сеятелем», поскольку на Руси с этого дня начинали сеять тыкву и огурцы. В этот день начинали высаживать теплолюбивые растения – тыквы, кабачки и огурцы на навозные грядки. Ну а в некоторых деревнях и просто семена огурцов сажали в навозные кучи, разбросанные по периметру огорода. Считалось, что если начать сеять позднее, то можно и вовсе остаться без урожая. Чтобы тыква и огурцы уродились большими — в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля. Так и говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб».

15 мая свой праздник отмечали купцы и торговцы разных уровней и мастей: от человека, ведущего международную торговлю до лавочника в селе. Повсюду разворачивались ярмарки, на которых продавались излишки жита, овощи, различные предметы быта и сладости. Поэтому появилось и второе прозвище этого дня – Барыш-день. 15 мая торговцы просили помощи у святого Бориса в делах и хорошей выручки.

По народному поверью, в этот день до восхода солнца нужно было считать деньги. Деньги должны быть пересчитаны все, даже те, что спрятаны по потаенным местам. Это сулило удачу в делах и большую прибыль в торговле.

С Бориса и Глеба начинали петь соловьи. В народе говорили, что таким образом они провожают весну и встречают лето. Если соловьи пели громко, основательно — значит, не за горами лето. Если пели всю ночь — следующий день будет солнечным. А если соловья слышали раньше, чем кукушку, то все лето должно было пройти удачно. Говорили также, что если при первой соловьиной трели скинуть рубаху, то блохи кусать не будут.

Народные приметы на 15 мая:

Если весь день тепло – урожай зерновых будет хорошим.

Теплый день – будет темный хлеб.

На закате солнце хорошо видно – летом будет мало дождей.

На черемухе распустился цвет и слышно соловья – следует готовиться к похолоданию на 14 дней.

Если услышать пение соловья раньше кукушки, то лето пройдет удачно.

Соловей поёт и сидит на голых деревьях – в саду будет неурожай.

Вода пошла на убыль и слышны соловьиные трели – пора посев начинать.

Если кукушка сидит ближе к верхушке дерева, то яровые посевы будут высокими. Если же она сидит ближе к земле, то яровые посевы будут низкими и на богатый урожай можно не рассчитывать.

Бийский рабочий