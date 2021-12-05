Бийск: Более 90% алтайских учителей привились от коронавируса

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Возможно, именно массовая вакцинация населения региона, педагогов в том числе, оказалась для системы образования стабилизирующим фактором

Министерство образования Алтайского края отчиталось о ходе вакцинации от COVID школьных учителей. Как сообщили в ведомстве, более 90% педагогов уже поставили прививку от коронавируса.

— Возможно, именно массовая вакцинация населения региона, педагогов в том числе, оказалась для системы образования стабилизирующим фактором: на дистанционном обучении сейчас находятся всего 49 классов в 4 школах (729 человек). Также удаленку ввели для 34 групп в одном учреждении профессионального образования. Между тем школы и колледжи края уже практически месяц назад вернулись к очному обучению и теперь каждое учебное заведение самостоятельно принимает решение о введении дистанционного обучения в зависимости от уровня заболеваемости в классах или группах, — рассказали в Минобре.

Сами педагоги отмечают, что пандемия отразилась на школьном образовании исключительно негативно. Они считают, что удаленка расслабила детей, начала хромать дисциплина. Педагоги сходятся в том, что никакая видеоконференция не способна в полной мере заменить живое общение педагога с учениками. Это лучший способ передавать знания подрастающему поколению.

На «Сибприбормаше» Бийска вакцинацию прошли более 80% сотрудников

09:41, 01.12.2021 1008

Бийский рабочий