Бийск: Более 40 тонн пескосоляной смеси рассыпали на улицах Бийска за сутки

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Как сообщает администрация, в минувшие сутки на улицах работало 28 единиц техники, 60 человек

— По-прежнему главной задачей коммунальных служб является борьба с гололедом на дорогах и тротуарах города. Вчера днем и в ночь обрабатывали такие улицы, как Васильева, Радищева, Декабристов, Социалистическая, Трофимова и другие, — рассказали в пресс-центре администрации города.

Сообщается, что сегодня перед службами поставлена задача «отработать» поселок Котельщиков, на тех участках, где наблюдается гололед, а также улицы Кутузова, Можайского, Пугачёва, Чайковского.

Сообщается, что в Восточной части города и в Заречье дорожники также работают.

Всего за прошедшие сутки рассыпано 41,5 тонна пескосоляной смеси.

Губернатор Алтайского края поручил мэрам городов докладывать об уборке улиц

08:10, 01.12.2021 867

Бийский рабочий