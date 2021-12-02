Бийск: Более восьми школ в Бийске закрыты на карантин из-за ОРВИ
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Как рассказали «БР» в управлении образования, в городе закрыты несколько школ на карантин из-за ОРВИ
Так, на утро сегодняшнего дня в Бийске закрыты школы № 8, 12, 4, 31, 6, 20, 15, 40. В детских садах не работают 23 группы.
Прецедента закрытия школы из-за коронавируса в Бийске не было.
Уточним, что к вечеру 1 декабря, закрытых на карантин из-за ОРВИ школ может быть значительно больше.
Учителя уточняют обеспокоенным родителям: в случае ОРВИ дистанционного обучения не будет. Дети просто проведут время дома, смогут повторить уже пройденный материал. Если бы класс закрыли из-за присутствия там контактного лица с ковидом, то образование бы ребята получали через специальные мессенджеры.
Школы, закрытые на карантин по ОРВИ в среднем не работают семь дней
Далее учителя собирают обновлённые данные по ученикам: кто выздоровел, появились ли новые заболевшие. По этим данным и принимают решение, войдёт ли учебное заведение в прежний образовательный режим.
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11:45, 31.01.2020 5841