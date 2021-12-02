ГОРНЯК22 02.12.2021
Алтайский край

Бийск: Более 10 тысяч 11-классников в Алтайском крае написали итоговое сочинение

Горняк22
2 часа Ago

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В результате получения «зачета» по сочинению выпускники будут допущены к сдаче экзаменов ЕГЭ

В этом году выпускникам предложили на выбор пять тем: «Человек путешествующий», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание», «Книга (или музыка, спектакль, фильм) про меня», «Кому на Руси жить хорошо?». Но это не точные формулировки тем – для каждого региона были подготовлены свои темы для сочинения.

В частности, в Алтайском крае выпускники сегодня писали свои рассуждения, например, на такие темы, как «Свидетелем какого исторического события Вы бы хотели оказаться, путешествуя во времени?», «Могут ли благие намерения привести к преступным деяниям?», «Возможно ли общество, в котором все счастливы?» и др.

Оцениваться работы будут по системе «зачет – не зачет». Для тех, кто сегодня не смог сдавать сочинение или получит «не зачет», возможна пересдача в резервные дни: 2 февраля или 4 мая.

Более 10 тысяч 11-классников в Алтайском крае написали итоговое сочинение1

В Бийском лицее рассказали о кампании по подготовке к итоговому сочинению

17:46, 13.11.2021 868

 

Бийский рабочий

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