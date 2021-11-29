ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: Более 70% жителей Сибири могут позволить себе только траты на продукты и ЖКХ

Горняк22
9 часов Ago

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Самые крупные статьи расходов у жителей Сибирского и Дальневосточного федерального округа – продукты

В СФО и ДВФО назвали самые крупные ежемесячные траты в ходе совместного исследования «Авито Работы» и финтех-компании «Деньги Вперед». Выяснилось, что больше половины тратят большую часть дохода на продукты и услуги ЖКХ.

В СФО 71% жителей тратят большую часть доходов на продукты питания, 44% — на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, 32% — на кредиты. Одежду и обувь выбрали 20% респондентов, расходы на интернет и телефон — 16%, а покупки для дома (бытовая техника, мебель и др.) — 13%. Не менее важную статью расходов — здоровье и медицину — отметили 13% опрошенных. Обслуживание автомобиля и транспортные расходы в приоритете у 15%.

Отметим, что траты также отличаются в зависимости от региона проживания. В Москве чаще среднего показателя по стране тратят на развлечения (12%) и путешествия (16%). При этом для жителей столицы ЖКХ, наоборот, обходится меньше (45% по стране против 40%).

Кроме того, эксперты отмечают, что пандемия значительно повлияла на нехватку денег у россиян.

— Огромное количество людей сейчас испытывают колоссальную финансовую нагрузку: мы видим повышенный спрос на вакансии с ежедневными или еженедельными выплатами. Уже сейчас виден тренд, что работодатели охотно идут навстречу потребностям людей, предлагая различные форматы дополнительного заработка: от удаленной работы и выполнение разовых задач на компьютере до коротких смен на кассе или складе в удобное время и недалеко от дома, — пояснил Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работы».

Более 70% жителей Сибири могут позволить себе только траты на продукты и ЖКХ1

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17:45, 21.11.2021 824

 

Бийский рабочий

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