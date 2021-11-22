Бийск: Более 60 переписчиков выбыли из строя во время переписи в Алтайском крае

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Большая часть из них заболели ковидом, есть те, кто пострадали от собак, а также сломали руку из-за гололеда

Об итогах переписи населения в Алтайском крае рассказала руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, она сообщила, что количество заболевших коронавирусом переписчиков еще может вырасти, так как сотрудники еще ждут результатов теста.

Ольга Ситникова подвела предварительные результаты переписной кампании в регионе, сообщают «Вести-Алтай». Первые данные по переписи появятся в январе 2022 года, а итоги подведут к декабрю следующего года.

В Алтайкрайстате сообщили, что небольшая часть жителей края не участвовала в переписи. Людей не оказалось дома, когда к ним приходили переписчики.

— Некоторые граждане не смогли встретиться с переписчиками. Это происходило по разным — причинам, в том числе из-за круглосуточного графика работы. Переписчики минимум три раза посещали каждое домохозяйство, спрашивали у соседей, когда жильцов можно застать дома. В целом не переписанных домохозяйств в крае 2,5%, но пока неизвестно, сколько в них граждан. Сейчас мы получаем эти сведения из административных источников. То есть мы этих людей всё равно перепишем, но по ним будет только две характеристики – пол и возраст, — рассказала руководитель Алтайкрайстата.

В крае также зафиксированы единичные случаи отказа от участия в переписи населения, в основном, по религиозным соображениям.

Как работают переписчики в частном секторе Бийска

11:45, 11.11.2021 3184

Бийский рабочий