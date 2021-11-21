Бийск: Более 450 млн рублей алиментов взыскали приставы Алтайского края

1

Судебные приставы Алтайского края привлекли к ответственности 2085 алиментщиков, уклоняющихся от выплат на детей

Сотрудники УФССП по Алтайскому краю за 10 месяцев 2021 года привлекли к административной ответственности 2085 родителей несовершеннолетних за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей (алиментов) по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

После переговоров с приставами, 730 должников начали ежемесячно выплачивать алименты, устроившись на работу, или обратившись в центры занятости населения для поиска подходящей работы.

Но еще большая часть уклонистов (953 человека) оплачивать алименты так и не начали – в связи с чем были привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

— УФССП России по Алтайскому краю напоминает, что за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Предусматривается наказание в виде исправительных работ, принудительных работ, ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Доля исполнительных производств, в рамках которых права детей на получение алиментов восстановлены, за 10 месяцев 2021 года составила 75%. В пользу детей было взыскано более 455 млн. рублей.

Лучше в тюрьму, чем алименты: как приставы в Бийске борются за права детей

07:16, 25.08.2021 2642

Бийский рабочий